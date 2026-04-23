Mỹ gia hạn miễn trừ dầu Iran và Nga thêm 30 ngày

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent vừa cho biết Mỹ đã quyết gia hạn nới lỏng trừng phạt đối với dầu vận chuyển bằng đường biển của Nga và Iran thêm 30 ngày, do đề nghị từ các quốc gia dễ bị tổn thương nhất trước tình trạng thiếu hụt dầu khi eo biển Hormuz bị đóng cửa.

Mỹ gia hạn miễn trừ thuế đối với dầu mỏ Iran thêm 30 ngày. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Phát biểu tại phiên điều trần về ngân sách trước Ủy ban Phân bổ Ngân sách Thượng viện Mỹ, ngày 22/4, ông Bessent nói rằng quyết định gia hạn nới lỏng trừng phạt đối với dầu Iran được đưa ra sau khi nhận được đề nghị từ lãnh đạo tài chính của khoảng 10 quốc gia tại các cuộc họp tuần trước của Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới.

Động thái này đi ngược lại phát biểu trước đó của ông trong tuần trước, khi ông cho rằng sẽ không gia hạn các miễn trừ trừng phạt sắp hết hạn.

Trong phiên điều traand, Bộ trưởng Bessent đã phải đối mặt với các câu hỏi gay gắt liên quan đến quyết định nới lỏng trừng phạt đối với dầu của Iran và Nga. Thượng nghị sĩ Chris Coons bày tỏ lo ngại rằng Iran đã thu về 14 tỷ USD kể từ khi xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran bắt đầu vào cuối tháng 2, trong khi Nga thu thêm 150 triệu USD mỗi ngày để tài trợ cho các hoạt động quân sự tại Ukraine.

Đáp lại, ông Bessent bác bỏ con số 14 tỷ USD là “hoang đường”, khẳng định ông “không đồng tình” với quan điểm cho rằng việc nới lỏng trừng phạt là phản tác dụng. Ông cho rằng động thái này đã giúp ngăn chặn đà tăng giá toàn cầu, lưu ý rằng nếu không có điều chỉnh, giá dầu có thể đã tăng lên tới 150 USD/thùng. Ông nói: “Cũng như quý vị quan tâm đến giá xăng đối với người tiêu dùng Mỹ và các đồng minh châu Á, chúng tôi cũng vậy”, đồng thời cho biết chính sách này giúp thị trường toàn cầu được cung ứng đầy đủ với khoảng 250 triệu thùng dầu.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent phát biểu trong phiên điều trần tại Ủy ban Phân bổ Ngân sách Thượng viện Mỹ hôm 22/4/2026. Ảnh: AFP.

Ông dự báo giá xăng tại Mỹ sẽ giảm xuống dưới mức trước khi xung đột xảy ra sau khi xung đột giữa Mỹ và Iran kết thúc. Ông Bessent giải thích: "Tôi có thể nói rằng, theo quan điểm của tôi, khi nói về xăng dầu, thị trường dầu thô hiện đang ở trong tình trạng được gọi là nghịch đảo rất mạnh trong ngành năng lượng, tức là giá tương lai thấp hơn đáng kể so với giá hiện tại”. Ông nhận định khi các hành động đối đầu chấm dứt, chi phí nhiên liệu sẽ trở lại mức trước đó, “hoặc thậm chí thấp hơn”.

Thúy Hà

Nguồn: TRT