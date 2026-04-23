Đức công bố chiến lược quân sự toàn diện mới

Đức vừa công bố một chiến lược quân sự toàn diện mới, đặt mục tiêu mở rộng lực lượng vũ trang và nâng cao vai trò an ninh trong khu vực châu Âu. Theo tài liệu được công bố ngày 22/4, chính phủ Đức hướng tới xây dựng Bundeswehr trở thành lực lượng quân đội thông thường mạnh nhất châu Âu trong những thập kỷ tới.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức, Boris Pistorius. Ảnh: Newsweek

Trong phần mở đầu chiến lược, Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius nhấn mạnh Berlin sẽ đảm nhận trách nhiệm lớn hơn về quốc phòng và an ninh khu vực. Theo ông, điều này không chỉ tăng cường năng lực tự vệ mà còn góp phần nâng cao vai trò chiến lược của Đức đối với các đồng minh.

Kế hoạch đặt mục tiêu đến năm 2035 xây dựng lực lượng quân đội với tổng quân số khoảng 460.000 người, bao gồm 260.000 binh sĩ thường trực và 200.000 quân dự bị. Đây được xem là bước đi quan trọng trong bối cảnh môi trường an ninh châu Âu đang có nhiều biến động.

Chiến lược cũng nêu rõ quá trình tăng cường năng lực quân sự sẽ được triển khai theo ba giai đoạn. Giai đoạn đầu tập trung tối đa hóa khả năng phòng thủ trước mắt. Giai đoạn tiếp theo nhằm phát triển năng lực có cấu trúc để đáp ứng các mục tiêu của NATO. Giai đoạn cuối hướng tới xây dựng một lực lượng vũ trang hiện đại, có ưu thế công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đức đặt mục tiêu xây dựng quân đội mạnh nhất châu Âu vào năm 2039. Ảnh: NBC News

Giới quan sát cho rằng, động thái này phản ánh xu hướng gia tăng đầu tư quốc phòng của nhiều quốc gia châu Âu trong bối cảnh các thách thức an ninh ngày càng phức tạp. Tuy nhiên, hiệu quả triển khai sẽ phụ thuộc vào nguồn lực tài chính, nhân sự cũng như sự phối hợp với các đối tác trong khu vực.

Thông tin này đã khiến Nga quan ngại. Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng trước, Đại sứ Nga tại Đức, Sergey Nechayev cho biết: “Chính phủ mới của Đức đang đẩy nhanh quá trình chuẩn bị cho một cuộc đối đầu quân sự toàn diện với Nga”. Tuy nhiên, từ quan điểm của Đức, chính việc Nga từ chối rút quân khỏi Ukraine đã thúc đẩy Berlin chi 125 tỷ USD để tái thiết lực lượng vũ trang trong năm 2026. Con số 125 tỷ USD tương đương 2,5% GDP của Đức, hơn gấp đôi ngân sách năm 2021. Đến năm 2030, Đức sẽ chi 3,5% GDP cho quốc phòng.

Lê Hà.

Nguồn: Xinhua