Nga, Ai Cập kêu gọi ngừng bắn, thúc đẩy giải pháp ngoại giao tại Trung Đông

Nga và Ai Cập kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và nối lại các nỗ lực chính trị, ngoại giao tại Trung Đông, trong bối cảnh tình hình khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp.

Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Badr Abdelatty (trái) và Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov (phải) bắt tay trong cuộc họp báo chung sau cuộc hội đàm tại Moscow, Nga vào ngày 3 tháng 4 năm 2026. Ảnh: AA

Ngày 3/4, phát biểu tại họp báo chung ở Moscow sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết hai bên đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và thúc đẩy các giải pháp chính trị, ngoại giao nhằm ổn định tình hình Trung Đông.

Theo ông Lavrov, các cuộc thảo luận tập trung vào diễn biến khu vực sau những hành động quân sự liên quan tới Iran. Ông nhấn mạnh việc khôi phục ổn định tại các tuyến hàng hải chiến lược như eo biển Hormuz cần dựa trên việc chấm dứt các hành động đối đầu, thay vì gây sức ép lên một bên.

Ngoại trưởng Nga cũng cảnh báo các diễn biến hiện nay có thể ảnh hưởng tới những nỗ lực ngoại giao liên quan đến Iran. Ông cho rằng việc thông qua các nghị quyết không phản ánh đầy đủ tình hình có thể làm gia tăng căng thẳng và tác động tiêu cực tới triển vọng đối thoại.

Cuộc hội đàm diễn ra sau khi Ngoại trưởng Ai Cập có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tại đây, hai bên đã trao đổi về việc tăng cường hợp tác song phương, trong đó có đề xuất mở rộng các trung tâm lương thực và năng lượng tại Ai Cập, cũng như tăng nguồn cung ngũ cốc từ Nga.

Hai nước cũng nhấn mạnh hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng và an ninh lương thực, đồng thời thảo luận về tình hình khu vực sau các diễn biến gần đây liên quan tới Iran.

Phía Ai Cập khẳng định quan hệ với Nga mang tính chiến lược, được duy trì ổn định qua nhiều giai đoạn và tiếp tục được thúc đẩy trong các lĩnh vực kinh tế, an ninh, năng lượng và công nghiệp. Một số dự án lớn đang được triển khai bao gồm nhà máy điện hạt nhân, trung tâm logistics tại khu vực kênh đào Suez và khu công nghiệp Nga tại Ai Cập.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường phối hợp lập trường trên các diễn đàn quốc tế, trong bối cảnh tình hình toàn cầu và khu vực, đặc biệt là Trung Đông, có nhiều diễn biến phức tạp.

Bích Hồng

Nguồn: APT