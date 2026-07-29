New Zealand mua UAV tấn công, đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng

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Chính phủ New Zealand sẽ triển khai chương trình mua sắm máy bay không người lái (UAV) tấn công tầm xa dùng một lần, đồng thời ưu tiên các giải pháp do doanh nghiệp trong nước phát triển, nhằm hiện đại hóa lực lượng quốc phòng và thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng nội địa.

Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Chris Penk. Ảnh: Reuters.

Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Chris Penk ngày 29/7 cho biết, Chính phủ sẽ sớm phát hành yêu cầu cung cấp thông tin để lựa chọn các phương án phù hợp. Mặc dù xem xét mọi đề xuất khả thi, Wellington đặc biệt khuyến khích các doanh nghiệp trong nước tham gia nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng lực công nghiệp quốc phòng.

Theo ông Penk, kế hoạch này là một phần trong nỗ lực khắc phục tình trạng đầu tư chưa tương xứng cho quốc phòng trong nhiều năm qua, đồng thời bảo đảm Lực lượng Phòng vệ New Zealand có đủ năng lực ứng phó với môi trường an ninh quốc tế ngày càng phức tạp và tăng cường khả năng phối hợp với các đối tác.

UAV Vector Scorpion có khả năng cất, hạ cánh thẳng đứng và hoạt động trong phạm vi 35 km với thời gian bay tối đa 3 giờ. Ảnh: Lực lượng Quốc phòng New Zealand.

Loại UAV được lựa chọn là hệ thống do con người điều khiển từ xa, không hoạt động hoàn toàn tự động, mang đầu đạn tấn công mục tiêu và không quay trở lại sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Đây được xem là giải pháp có chi phí thấp hơn so với tên lửa trong nhiều tình huống tác chiến.

Song song với chương trình mua sắm UAV tấn công, Bộ Quốc phòng New Zealand cũng sẽ tiến hành nghiên cứu thị trường đối với các hệ thống máy bay không người lái tầm xa không mang vũ khí phục vụ nhiệm vụ giám sát hàng hải, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp trong nước tham gia đề xuất giải pháp.

Theo Bộ trưởng Penk, đầu tư cho quốc phòng không chỉ nhằm tăng cường năng lực quân sự mà còn góp phần tạo việc làm có tay nghề cao, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển các địa phương và hỗ trợ các ngành công nghiệp công nghệ cao.

Hiện ngân sách hoạt động hằng năm của Lực lượng Phòng vệ New Zealand ở mức 2,6 tỷ đô la New Zealand (khoảng 1,5 tỷ USD), trong đó hơn 80% được chi tiêu trong nước. Theo Bộ Quốc phòng, New Zealand có thế mạnh về sản xuất công nghệ cao, công nghệ số và các hệ thống không người lái, với ngày càng nhiều doanh nghiệp tham gia phát triển công nghệ UAV và mô phỏng quân sự, tạo nền tảng cho mục tiêu tăng cường năng lực quốc phòng tự chủ trong thời gian tới.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters.