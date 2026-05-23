New Zealand đầu tư mạnh cho hạm đội và UAV

Chính phủ New Zealand ngày 23/5 công bố gói tăng cường năng lực quốc phòng trị giá 1,58 tỷ đô la New Zealand (khoảng 925 triệu USD) trong ngân sách năm 2026, tập trung vào an ninh hàng hải, hiện đại hóa hạm đội và phát triển hệ thống máy bay không người lái.

Bộ trưởng Quốc phòng Chris Penk công bố gói tăng cường năng lực quốc phòng trị giá 1,58 tỷ đô la New Zealand (khoảng 925 triệu USD) trong ngân sách năm 2026. Ảnh: Reuters.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Chris Penk, ngân sách mới bao gồm 880 triệu đô la New Zealand dành cho chi tiêu hoạt động và 700 triệu đô la New Zealand cho đầu tư quốc phòng cùng các dự án ưu tiên theo Kế hoạch Năng lực Quốc phòng của nước này.

Một trong những trọng tâm chính là chương trình đổi mới hạm đội hải quân, trong đó New Zealand sẽ triển khai hai loại máy bay không người lái mới. Một loại phục vụ nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo, giám sát và trinh sát tầm xa tại khu vực Tây Nam Thái Bình Dương; loại còn lại có khả năng hoạt động trong điều kiện vùng cực để hỗ trợ các nhiệm vụ của Hải quân Hoàng gia New Zealand tại Nam Đại Dương.

Ngân sách cũng dành kinh phí bảo trì và nâng cấp các tàu chiến chủ lực, gồm hai tàu khu trục lớp Anzac là HMNZS Te Kaha và HMNZS Te Mana, cùng tàu vận tải đa năng HMNZS Canterbury, nhằm kéo dài thời gian hoạt động trước khi được thay thế trong tương lai.

Hai tàu khu trục lớp Anzac được đưa vào biên chế lần lượt vào các năm 1997 và 1999, trong khi phần lớn hạm đội hiện nay của New Zealand dự kiến sẽ chạm mốc cuối vòng đời thiết kế vào giữa những năm 2030.

New Zealand đầu tư mạnh cho hạm đội hải quân. Ảnh: AP.

Năm 2025, Chính phủ New Zealand đã cam kết nâng chi tiêu quốc phòng lên gần 2% GDP trong vòng 8 năm nhằm tăng cường năng lực phòng thủ và thích ứng với môi trường an ninh khu vực ngày càng phức tạp. Theo ông Penk, tổng vốn đầu tư mới cho quốc phòng kể từ khi công bố Kế hoạch Năng lực Quốc phòng đến nay đã đạt 5,8 tỷ đô la New Zealand.

Ngân sách năm 2026 của New Zealand dự kiến sẽ được công bố chính thức vào ngày 28/5.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters.