Kế hoạch hòa bình Gaza bước sang giai đoạn hai

Mỹ vừa cho biết sẽ triển khai giai đoạn hai của kế hoạch nhằm chấm dứt xung đột tại Gaza, trong bối cảnh nhiều nội dung then chốt của giai đoạn một bao gồm lệnh ngừng bắn hoàn toàn giữa Israel và Hamas vẫn chưa được thực hiện đầy đủ.

Mỹ tuyên bố bắt đầu giai đoạn hai của kế hoạch hòa bình Gaza. Ảnh: The New York Times.

Trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 14/1 công bố về giai đoạn hai của kế hoạch hòa bình cho Gaza, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, cho biết kế hoạch này sẽ thiết lập một chính quyền chuyển tiếp của Palestine theo mô hình kỹ trị tại khu vực này và khởi động tiến trình giải giáp cũng như tái thiết.

Theo tuyên bố chung từ các bên trung gian gồm Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ, chính quyền Palestine sẽ có 15 thành viên và do ông Ali Shaath, từng giữ chức Thứ trưởng thuộc Chính quyền Palestine được phương Tây hậu thuẫn, phụ trách phát triển các khu công nghiệp, đứng đầu.

Theo hãng tin Reuters, các thành viên khác sẽ do ông Nickolay Mladenov, cựu Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Trung Đông lựa chọn, bao gồm những cá nhân đến từ khu vực tư nhân và các tổ chức phi chính phủ. Tuy nhiên, ông Witkoff không cho biết cơ quan này sẽ có bao nhiêu thành viên, cũng như không nêu danh tính cụ thể.

Israel và Hamas đã chấp thuận kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 10, trong đó nêu rõ cơ quan kỹ trị Palestine sẽ chịu sự giám sát của “Hội đồng Hòa bình” quốc tế, cơ chế được thiết kế để điều hành Gaza trong giai đoạn chuyển tiếp.

Giai đoạn đầu của kế hoạch vốn đã bị ảnh hưởng bởi nhiều vấn đề, trong đó có các cuộc không kích của Israel khiến hàng trăm người thiệt mạng tại Gaza, việc chưa thu hồi được thi thể con tin Israel cuối cùng, cũng như việc Israel chậm trễ trong việc mở lại cửa khẩu biên giới giữa Gaza và Ai Cập.

Người tị nạn Palestine trú ẩn trong những khu lều trại ở Khan Younis, phía nam Dải Gaza, ngày 14 tháng 1 năm 2026. Ảnh: Reuters.

Việc tiếp tục thúc đẩy giai đoạn hai đồng nghĩa Mỹ và các đối tác trung gian sẽ phải đối mặt với những thách thức còn phức tạp hơn, bao gồm vấn đề giải giáp lực lượng vũ trang Hamas, tổ chức đến nay vẫn từ chối từ bỏ vũ khí, cũng như khả năng triển khai một lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế.

Theo một báo cáo của Liên Hợp Quốc công bố năm 2024, việc tái thiết các khu nhà ở bị tàn phá tại Gaza sẽ kéo dài ít nhất đến năm 2040, thậm chí có thể mất thêm nhiều thập kỷ nữa.

Thúy Hà

Nguồn: Reuters