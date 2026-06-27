Thổ Nhĩ Kỳ - Canada thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược trước thềm hội nghị NATO

Thổ Nhĩ Kỳ và Canada đang tăng cường nỗ lực nâng cấp quan hệ song phương lên tầm đối tác chiến lược, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, thương mại, năng lượng và an ninh trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO dự kiến diễn ra tại Ankara vào đầu tháng 7.

Ngoại trưởng Canada Anita Anand và Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan. Ảnh: TRT

Phát biểu sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Canada Anita Anand tại Ottawa ngày 26/6, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết, hai nước đã thống nhất thúc đẩy hợp tác trên bốn lĩnh vực trọng tâm gồm thương mại và đầu tư, năng lượng và khoáng sản chiến lược, quốc phòng - an ninh và giao lưu nhân dân. Theo ông, dù đều là những đồng minh quan trọng trong NATO, hai bên vẫn chưa khai thác hết tiềm năng hợp tác trong nhiều năm qua.

Ông Fidan cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đón Thủ tướng Canada Mark Carney cùng các quan chức cấp cao Canada tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara trong hai tuần tới. Theo ông, hội nghị diễn ra trong bối cảnh địa chính trị thế giới nhiều biến động, nên các quyết định được đưa ra sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với tương lai của NATO và an ninh khu vực.

Về phía Canada, bà Anita Anand khẳng định, Canada kỳ vọng hội nghị thượng đỉnh sẽ tạo động lực tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh với Thổ Nhĩ Kỳ. Theo bà, các nước thành viên NATO cần đẩy mạnh hợp tác công nghiệp quốc phòng, tích hợp chuỗi cung ứng và nâng cao khả năng tương tác nhằm đáp ứng các thách thức an ninh mới.

Trong lĩnh vực kinh tế, ông Fidan cho biết, hai nước đã khởi động các cuộc thảo luận sơ bộ hướng tới Hiệp định Thương mại Tự do, kỳ vọng thúc đẩy thương mại và đầu tư song phương. Theo bà Anand, kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 4,3 tỷ USD trong năm ngoái, đồng thời hai bên cũng mở rộng hợp tác hàng không với việc tăng các đường bay giữa Canada và Thổ Nhĩ Kỳ.

Hai ngoại trưởng cũng nhất trí tăng cường hợp tác năng lượng, đặc biệt trong lĩnh vực điện hạt nhân, trong đó Thổ Nhĩ Kỳ đánh giá cao công nghệ lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) của Canada.

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Ngoài quan hệ song phương, hai bên cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế. Đề cập căng thẳng Mỹ - Iran, ông Fidan hoan nghênh các nỗ lực hướng tới ngừng bắn, đồng thời nhấn mạnh cần bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz và tiếp tục thúc đẩy đối thoại nhằm giảm căng thẳng trong khu vực.

Đề cập đến tình hình Gaza, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Ankara vẫn đặc biệt quan tâm đến cuộc khủng hoảng nhân đạo tại vùng lãnh thổ này, đồng thời kêu gọi tạo điều kiện cho hoạt động viện trợ nhân đạo. Về xung đột Nga - Ukraine, ông tái khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng tiếp tục đăng cai các cuộc đàm phán hòa bình nhằm thúc đẩy giải pháp ngoại giao phù hợp với luật pháp quốc tế.

Minh Phương