NATO thành lập lực lượng đặc nhiệm không người lái ở Bắc Cực

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã triển khai một đơn vị thử nghiệm mới mang tên Lực lượng Đặc nhiệm X-Arctic, chuyên nghiên cứu và tích hợp các hệ thống máy bay không người lái tại khu vực Bắc Cực, trong bối cảnh liên minh tiếp tục mở rộng hoạt động quân sự ở khu vực chiến lược này.

NATO điều động Lực lượng đặc nhiệm máy bay không người lái X đến Bắc Cực. Ảnh: NATO.

Sáng kiến được công bố cuối tuần qua, khi tàu nghiên cứu Alliance rời cảng La Spezia (Italy), đánh dấu sự khởi động của chương trình thử nghiệm kéo dài hết năm 2026 và có thể tiếp tục sang năm tiếp theo. Mục tiêu của lực lượng này là đánh giá cách các hệ thống không người lái có thể hỗ trợ thu thập dữ liệu và xây dựng năng lực nhận thức tình huống đa lĩnh vực trên không gian trải rộng từ Bắc Đại Tây Dương tới Bắc Cực và vùng cực Bắc.

Theo thông tin từ NATO, dự án được xây dựng trên cơ sở kinh nghiệm từ một lực lượng đặc nhiệm tương tự từng triển khai tại khu vực Biển Baltic, với trọng tâm là thử nghiệm, tích hợp công nghệ mới và nâng cao khả năng phối hợp giữa các nước thành viên.

Cùng thời điểm, NATO đang tiến hành cuộc tập trận quy mô lớn BALTOPS 26 tại khu vực Baltic, với sự tham gia của khoảng 6.000 binh sĩ đến từ 15 quốc gia thành viên. Đây là lần thứ 55 cuộc tập trận được tổ chức, và năm nay lần đầu tiên do Bộ Tư lệnh Liên quân Đồng minh Brunssum (Hà Lan) chỉ huy thay vì do Mỹ dẫn dắt trực tiếp. Theo NATO, các hoạt động này nhằm tăng cường năng lực răn đe và khả năng sẵn sàng ứng phó trước các thách thức an ninh trong khu vực Bắc Âu và Bắc Cực.

NATO đang tiến hành cuộc tập trận quy mô lớn BALTOPS 26 tại khu vực Baltic. Ảnh: NATO.

Liên quan đến các động thái trên, phía Nga tiếp tục bày tỏ quan ngại về việc NATO gia tăng hiện diện quân sự tại Bắc Cực. Moscow cho rằng các hoạt động này đang làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, đồng thời khẳng định sẽ có biện pháp đáp trả tương xứng.

Giới chức Nga, trong đó có Tổng thống Vladimir Putin và người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, nhiều lần cáo buộc NATO coi Bắc Cực là khu vực triển khai tiềm năng cho các kịch bản đối đầu, đồng thời cho rằng liên minh đang sử dụng “mối đe dọa giả định” để biện minh cho việc tăng chi tiêu quốc phòng. Phía Nga nhấn mạnh Bắc Cực không nên bị quân sự hóa, đồng thời khẳng định khu vực này cần được duy trì như không gian hợp tác và phát triển hòa bình.

Được biết, việc NATO triển khai lực lượng đặc nhiệm không người lái tại Bắc Cực được xem là bước đi mới trong xu hướng mở rộng hiện diện công nghệ và quân sự của liên minh tại khu vực có vị trí chiến lược ngày càng quan trọng.

Thu Uyên