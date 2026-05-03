NATO tập trận quy mô lớn tại Ba Lan, tăng cường năng lực phòng thủ

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 2/5 đã khởi động cuộc tập trận quy mô lớn Amber Shock 26 tại Đông Bắc Ba Lan, với sự tham gia của hơn 3.500 binh sĩ, nhằm nâng cao khả năng phối hợp tác chiến và củng cố năng lực phòng thủ tại khu vực chiến lược hành lang Suwałki.

Tin liên quan: NATO khởi động tập trận Eastern Sentry tại Ba Lan

NATO khởi động cuộc tập trận quy mô lớn Amber Shock 26 tại Đông Bắc Ba Lan. Ảnh: Kyiv Post.

Cuộc tập trận diễn ra tại khu vực huấn luyện Bemowo Piskie/Orzysz, dưới sự điều phối của Bộ Tư lệnh Sư đoàn đa quốc gia Đông Bắc của NATO, với sự tham gia của lực lượng từ nhiều quốc gia thành viên cùng hàng trăm phương tiện quân sự.

Hoạt động được triển khai sau đợt cơ động quy mô lớn của Trung đoàn Kỵ binh số 2 thuộc quân đội Mỹ, với hành trình di chuyển hơn 1.000 km từ Đức tới Ba Lan, trước khi lực lượng này được triển khai tới khu vực huấn luyện và hợp nhất với các đơn vị NATO tham gia diễn tập.

Trong khuôn khổ Amber Shock 26, các lực lượng tiến hành huấn luyện tác chiến chiến thuật, bao gồm bắn đạn thật, nhằm nâng cao khả năng hiệp đồng và mức độ sẵn sàng chiến đấu, đồng thời khẳng định cam kết của NATO đối với an ninh tập thể.

Amber Shock 26 là một phần của chuỗi tập trận Saber Strike 26 đang được triển khai tại Ba Lan, Litva và Phần Lan, tập trung vào nâng cao khả năng cơ động nhanh và phối hợp đa quốc gia trong các tình huống khủng hoảng.

Cuộc tập trận dự kiến kéo dài đến ngày 8/5, trong bối cảnh NATO tiếp tục điều chỉnh hiện diện quân sự tại sườn phía Đông và đối mặt với những thách thức về sự gắn kết nội khối.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk thảo luận về khả năng tổ chức tập trận hạt nhân chung. Ảnh: TVP World.

Trước đó, truyền thông cho biết Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã thảo luận về khả năng tổ chức tập trận hạt nhân chung trong chuyến thăm Gdańsk của nhà lãnh đạo Pháp. Ngoài ra, cũng xuất hiện các đề xuất về việc tăng số lượng đầu đạn hạt nhân của Pháp và khả năng triển khai tại một số quốc gia đồng minh châu Âu.

Thanh Giang

Nguồn: Mezha.