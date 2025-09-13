Hotline: 0822.173.636   |

Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

NATO khởi động tập trận Eastern Sentry tại Ba Lan

RIA Novosti đưa tin, Bộ Tổng Tham mưu các lực lượng vũ trang Ba Lan vừa xác nhận Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã khởi động cuộc tập trận mang tên Eastern Sentry trên lãnh thổ Ba Lan.

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 12/9, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cho biết liên minh sẽ triển khai cuộc tập trận Eastern Sentry nhằm củng cố sườn Đông NATO.

Tư lệnh Tối cao NATO tại châu Âu, Tướng Mỹ Alexus Grynkewich nhấn mạnh chiến dịch Eastern Sentry sẽ được triển khai “ngay lập tức.”

Bộ Tổng Tham mưu Ba Lan đăng tải trên mạng xã hội X: “NATO bắt đầu tập trận Eastern Sentry,” kèm video ghi cảnh máy bay vận tải A400 của Pháp hạ cánh gần thành phố Minsk Mazowiecki của Ba Lan.

Chiếc vận tải cơ này chở nhiều vũ khí phục vụ các máy bay tiêm kích Rafale hiện diện tại Ba Lan./.

Theo TTXVN

