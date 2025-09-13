NATO khởi động tập trận Eastern Sentry tại Ba Lan

Thái Lan xúc tiến đại dự án Cầu cạn hơn 31 tỷ USD kết nối hai đại dương Thế giới 09:27 13/09/2025 Chính phủ của ông Anutin Charnvirakul hiện đang trong giai đoạn chuyển giao quyền lực từ chính phủ của bà Paethongtarn Shinawatra. Tuy nhiên, ngay từ những ngày đầu chính thức trở thành Thủ tướng thứ 32 của Thái Lan, ông Anutin đã cho thấy quyết tâm và ưu tiên trong việc giải...

EU gia hạn trừng phạt Nga, chuẩn bị gói hạn chế mới về dầu mỏ và ngân hàng Thế giới 21:20 12/09/2025 Ngày 12/9, các nước Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí gia hạn thêm 6 tháng các biện pháp trừng phạt đối với hơn 2.500 cá nhân và thực thể của Nga liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine, bao gồm đóng băng tài khoản ngân hàng và cấm nhập cảnh vào EU.

Diễn đàn quốc đảo Thái Bình Dương 2026: Quốc gia có chủ quyền mới được nộp đơn Phân tích bình luận 21:02 12/09/2025 Ngày 12/9, các nhà lãnh đạo các quốc đảo Thái Bình Dương đã nhất trí thông qua một khuôn khổ mới, cho phép các quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia diễn đàn khu vực với tư cách là đối tác chiến lược.

Máy bay Mỹ hạ cánh khẩn cấp tại Nhật Bản do sự cố trong khoang hành lý Thế giới 20:42 12/09/2025 Chiều 12/9 (theo giờ Việt Nam), một máy bay của hãng hàng không United Airlines (Mỹ) đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Kansai (Nhật Bản) do nghi ngờ xảy ra hỏa hoạn ở khoang hành lý. Toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đã được sơ tán an toàn, trong đó có 2 người bị thương nhẹ.