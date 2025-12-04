Nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT học sinh

Theo Luật BHYT, học sinh, sinh viên là đối tượng bắt buộc tham gia BHYT. Đây không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm tuân thủ pháp luật, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái” trong cộng đồng khi cùng đóng góp để chia sẻ rủi ro với những người không may mắc bệnh.

Xã Ngọc Liên phối hợp với BHXH cơ sở Cẩm Thủy tổ chức hội nghị làm việc với các cơ sở giáo dục trên địa bàn đề ra các giải pháp trọng tâm nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT học sinh.

Trường hợp cháu bé 8 tuổi, con chị Nguyễn Thị Bích ở xã Hoằng Phú là ví dụ điển hình. Mắc bệnh từ khi mới 9 tháng tuổi, cháu thường xuyên phải điều trị tại các bệnh viện lớn, mỗi đợt điều trị tốn hàng chục triệu đồng. Thế nhưng nhiều năm qua, gia đình chị Bích chỉ phải chi trả 20% chi phí, còn lại 80% được quỹ BHYT hỗ trợ. Chị Bích xúc động chia sẻ: "Con tôi từ bé đến nay đi viện rất nhiều. Rất may là có thẻ BHYT giúp chi trả phần lớn chi phí, nếu không gia đình tôi rất khó khăn để điều trị cho cháu".

Một trường hợp khác là em Trịnh Tường Vi, học sinh Trường THCS Yên Thái, xã Yên Trường. Vừa bước vào năm học mới, em đã phải nhập viện để thực hiện nhiều xét nghiệm, kỹ thuật cao với chi phí dự kiến lên đến hàng chục triệu đồng. Anh Trịnh Đăng Sơn, bố của em, cho biết dù con ít ốm nhưng năm nào gia đình cũng chủ động mua BHYT. Nay con phải vào viện điều trị mới thấy được giá trị thiết thực của BHYT đối với học sinh.

Việc mở rộng bao phủ BHYT trong học đường được xem là biện pháp quan trọng để bảo đảm công bằng trong chăm sóc sức khỏe, nhất là đối với trẻ em, học sinh thuộc nhóm yếu thế, vùng khó khăn. Đặc biệt, từ ngày 1/7/2025, Nhà nước nâng mức hỗ trợ đóng BHYT cho học sinh, sinh viên lên tối thiểu 50%. Đây là chủ trương đúng đắn, nhân văn, thể hiện quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc thực hiện mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau và xây dựng hệ thống an sinh xã hội toàn diện, bền vững. Theo chính sách mới, mỗi học sinh, sinh viên trong năm học 2025-2026 chỉ phải đóng tối đa 631.800 đồng/năm, tiết kiệm thêm 252.720 đồng so với năm học trước. Nhiều giáo viên cho biết chính sách này được phụ huynh đón nhận tích cực, giúp giảm chi phí đầu năm học và khuyến khích phụ huynh đăng ký BHYT cho con em đầy đủ hơn. Đồng thời, các cơ sở giáo dục cũng chủ động phối hợp với cơ quan BHXH để triển khai linh hoạt nhiều phương thức đóng BHYT, tạo thuận lợi tối đa cho học sinh và gia đình.

Nhờ nhận thức được lợi ích to lớn của BHYT, nhiều nhà trường trên địa bàn tỉnh đã chủ động triển khai hiệu quả chính sách này. Trường THCS Lý Tự Trọng, phường Hạc Thành, nhiều năm liền duy trì tỷ lệ 100% học sinh tham gia BHYT. Hiệu trưởng Trường THCS Lý Tự Trọng Lê Thị Ngoan chia sẻ: BHYT mang tính chia sẻ cộng đồng cao, rất thiết thực đối với mọi người, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe cho các cháu học sinh. Mỗi năm học, nhà trường đều triển khai đúng tinh thần chỉ đạo và luôn đạt tỷ lệ 100% học sinh tham gia. Việc phủ kín tỷ lệ học sinh tham gia BHYT không chỉ giúp đảm bảo quyền lợi chăm sóc sức khỏe ban đầu ngay tại trường học, mà còn tạo điều kiện để các em tham gia khám, chữa bệnh BHYT với thủ tục thuận tiện, được tiếp cận nhiều dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn, giảm áp lực kinh tế cho gia đình.

Tại xã Ngọc Liên, tính đến ngày 17/11/2025, tỷ lệ học sinh tham gia BHYT đạt 87,42%. Dù vậy, xã vẫn còn 589 học sinh chưa tham gia; riêng khối lớp 1 có 92 học sinh đã hết hạn thẻ BHYT từ ngày 1/10/2025 nhưng chưa tái tham gia. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro khi học sinh có thể không được hưởng quyền lợi khám, chữa bệnh kịp thời trong trường hợp xảy ra tai nạn, bệnh tật bất ngờ - những tình huống không ai mong muốn nhưng có thể xảy ra ở bất kỳ thời điểm nào. Đồng chí Phạm Xuân Khánh, Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Liên cho biết: Việc tham gia BHYT là quyền lợi chính đáng của học sinh, đồng thời cũng là trách nhiệm của gia đình và toàn xã hội trong công tác chăm sóc sức khỏe thế hệ tương lai, xã đã chỉ đạo các nhà trường cần xác định việc triển khai BHYT học sinh là nhiệm vụ chính trị quan trọng, phải thực hiện thường xuyên, liên tục và quyết liệt hơn nữa. Địa phương cũng giao nhiệm vụ cho các cơ sở giáo dục tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, đa dạng hóa hình thức vận động phụ huynh; tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ phụ huynh trong quá trình tham gia để bảo đảm 100% học sinh trên địa bàn được tham gia BHYT và thụ hưởng đầy đủ quyền lợi chăm sóc sức khỏe ban đầu và khám, chữa bệnh theo đúng quy định.

Ông Vũ Nguyên Hiệp, Phó Giám đốc BHXH tỉnh, cho biết: BHXH tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục, triển khai BHYT học sinh theo quy định mới và đảm bảo mọi quyền lợi cho các em. Năm học mới, mục tiêu đạt 100% học sinh trên địa bàn tham gia BHYT. Việc nâng mức hỗ trợ đóng BHYT cho học sinh, sinh viên không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng kinh tế cho phụ huynh mà còn có ý nghĩa sâu rộng trong việc củng cố quỹ BHYT, hướng tới sự bền vững của hệ thống an sinh xã hội. Khi học sinh tham gia đông đảo, nguyên tắc chia sẻ rủi ro giữa người trẻ và người cao tuổi, giữa người khỏe và người bệnh được thực hiện công bằng và hiệu quả hơn. Quan trọng hơn, chính sách góp phần bảo đảm mọi học sinh, dù ở thành thị hay miền núi, dù gia đình khá giả hay khó khăn, đều có cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời, an toàn, không phân biệt điều kiện kinh tế.

Với sự vào cuộc của ngành giáo dục, cơ quan BHXH và các nhà trường, cùng sự đồng thuận của phụ huynh và học sinh, mục tiêu phấn đấu đạt 100% học sinh tham gia BHYT trong năm học 2025-2026 hoàn toàn khả thi. Đây không chỉ là mục tiêu về mặt tỷ lệ mà là bước tiến quan trọng hướng tới chăm sóc tốt hơn cho sức khỏe thế hệ trẻ, tạo nền tảng vững chắc để các em phát triển toàn diện.

Bài và ảnh Hà Thu