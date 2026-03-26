Nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp bán lẻ nội địa

Trong bối cảnh thị trường bán lẻ ngày càng cạnh tranh gay gắt, việc nâng cao năng lực cạnh tranh đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với các doanh nghiệp bán lẻ nội địa tại Thanh Hóa. Không chỉ chịu áp lực từ sự mở rộng của các hệ thống phân phối hiện đại, doanh nghiệp địa phương còn phải thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng trong hành vi tiêu dùng và xu hướng chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ.

Người tiêu dùng lựa chọn trái cây tại siêu thị Co.opmart Thanh Hóa trong chương trình khuyến mại, góp phần kích cầu tiêu dùng nội địa.

Theo số liệu từ ngành công thương, năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 190.000 tỷ đồng, tăng khoảng 12% so với năm trước. Đây là nền tảng quan trọng để bước sang năm 2026, thị trường bán lẻ được kỳ vọng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng hai con số, nhất là khi sức mua đang dần phục hồi và các chương trình kích cầu tiêu dùng được triển khai rộng khắp.

Thực tế cho thấy, những doanh nghiệp chủ động nâng cao chất lượng dịch vụ và linh hoạt trong kinh doanh đang từng bước tạo dựng lợi thế. Tại Co.opmart Thanh Hóa, đơn vị đã có nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao sức cạnh tranh, đặc biệt là trong việc cải thiện trải nghiệm mua sắm của khách hàng. Không chỉ dừng lại ở việc đảm bảo nguồn hàng phong phú, ổn định, siêu thị còn chú trọng cơ cấu lại ngành hàng theo hướng tăng tỷ trọng hàng tiêu dùng thiết yếu, hàng Việt Nam chất lượng cao và sản phẩm OCOP của địa phương.

Trong các dịp cao điểm như lễ, tết hay mùa du lịch, Co.opmart Thanh Hóa thường xuyên triển khai các chương trình khuyến mại quy mô lớn, giảm giá từ 15 - 40% đối với hàng nghìn mặt hàng, đồng thời kết hợp các hoạt động dùng thử sản phẩm, tích điểm đổi quà và ưu đãi dành cho khách hàng thân thiết. Riêng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2025, siêu thị đã chủ động tăng lượng dự trữ hàng hóa từ 20 - 30%, kéo dài thời gian mở cửa, bổ sung nhân lực tại các quầy thanh toán nhằm hạn chế tình trạng quá tải. Nhờ đó, lượng khách đến mua sắm tăng khoảng 20 - 25% so với ngày thường, doanh thu tăng trưởng ổn định trong suốt kỳ nghỉ. Bên cạnh đó, siêu thị cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong vận hành như thanh toán không tiền mặt, quản lý tồn kho bằng phần mềm, đồng thời triển khai các chương trình bán hàng trực tuyến kết hợp giao hàng tận nơi.

Ở khối doanh nghiệp nội địa, Công ty CP Thương mại và dịch vụ Ngọc Hà - chi nhánh Thanh Hóa là một ví dụ tiêu biểu cho sự thích ứng linh hoạt. Trước sức ép cạnh tranh ngày càng lớn, doanh nghiệp đã chủ động điều chỉnh cơ cấu hàng hóa, tăng tỷ trọng các mặt hàng thiết yếu và sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đồng thời đẩy mạnh dịch vụ giao hàng tận nơi. Nhờ đó, doanh thu của đơn vị duy trì mức tăng trưởng khoảng 10 - 12%/năm, lượng khách hàng ổn định.

Chia sẻ về kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh, ông Lê Xuân Thanh, đại diện Công ty CP Thương mại và dịch vụ Ngọc Hà - chi nhánh Thanh Hóa cho biết: “Trong bối cảnh hiện nay, nếu không thay đổi thì sẽ bị đào thải. Doanh nghiệp chúng tôi xác định phải bám sát nhu cầu khách hàng, giữ uy tín về chất lượng và giá cả, đồng thời từng bước ứng dụng công nghệ vào quản lý và bán hàng. Dù quy mô không lớn, nhưng nếu làm tốt dịch vụ và giữ được niềm tin thì vẫn có chỗ đứng trên thị trường”.

Không thể phủ nhận rằng, chuyển đổi số đang trở thành “đòn bẩy” quan trọng giúp doanh nghiệp bán lẻ nâng cao năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, nhìn tổng thể, phần lớn doanh nghiệp bán lẻ nội địa tại Thanh Hóa vẫn còn nhiều hạn chế: quy mô nhỏ, nguồn lực tài chính hạn chế, khả năng ứng dụng công nghệ chưa cao khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc cạnh tranh với các hệ thống lớn. Theo ước tính, chỉ khoảng 30 - 35% doanh nghiệp bán lẻ trong tỉnh có ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh, phần còn lại vẫn vận hành theo phương thức truyền thống. Một vấn đề đáng chú ý khác là sự thiếu liên kết trong chuỗi cung ứng. Nhiều doanh nghiệp bán lẻ chưa xây dựng được mối liên kết chặt chẽ với các cơ sở sản xuất trong tỉnh, dẫn đến nguồn hàng thiếu ổn định và khó kiểm soát chất lượng. Trong khi đó, các hệ thống bán lẻ lớn lại có lợi thế về chuỗi cung ứng chuyên nghiệp, tạo ra áp lực cạnh tranh không nhỏ đối với doanh nghiệp nội.

Từ thực tế hoạt động, bà Lê Thị Mai, chủ một cửa hàng kinh doanh thực phẩm sạch, phường Hạc Thành chia sẻ: “Khách hàng bây giờ rất quan tâm đến nguồn gốc sản phẩm, nên nếu không làm rõ được xuất xứ và chất lượng thì rất khó bán. Chúng tôi phải chủ động liên kết trực tiếp với các cơ sở sản xuất uy tín, đồng thời đầu tư bao bì, nhãn mác để tạo niềm tin. Dù chi phí tăng lên nhưng bù lại lượng khách ổn định và có xu hướng quay lại nhiều hơn”.

Để nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời gian tới, các doanh nghiệp bán lẻ nội địa cần tập trung vào một số giải pháp trọng tâm. Trước hết là đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển mô hình bán hàng đa kênh nhằm tiếp cận đa dạng đối tượng khách hàng. Bên cạnh đó, cần chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng thương hiệu và tạo dựng uy tín trên thị trường. Đồng thời, việc tăng cường liên kết với các nhà sản xuất trong tỉnh sẽ giúp doanh nghiệp chủ động nguồn hàng, giảm chi phí và nâng cao giá trị sản phẩm địa phương... Về phía cơ quan quản lý, cần tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực và xúc tiến thương mại. Cùng với đó là đẩy mạnh đầu tư hạ tầng thương mại theo hướng hiện đại, đồng bộ, phù hợp với xu hướng tiêu dùng mới.

Bài và ảnh: Chi Phạm