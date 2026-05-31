Kinh tế tư nhân - động lực trung tâm để bứt phá trong kỷ nguyên mới (Bài 1): Thay đổi tư duy về kinh tế tư nhân

Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị (Nghị quyết 68) về phát triển kinh tế tư nhân mở ra một giai đoạn mới trong tư duy và hành động, khi khu vực kinh tế tư nhân lần đầu tiên được xác định là “động lực quan trọng nhất” của nền kinh tế. Tại Thanh Hóa, với những bước chuyển mạnh từ tư duy “quản lý” sang “kiến tạo”, từ hoàn thiện cơ chế, chính sách cải cách thủ tục hành chính, thu hút đầu tư, hỗ trợ đổi mới công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số đến xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Qua 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 68, Thanh Hóa đã và đang từng bước khơi thông nguồn lực, tạo môi trường thuận lợi để kinh tế tư nhân thực sự bứt phá, đóng vai trò dẫn dắt tăng trưởng kinh tế địa phương.

Công nhân Công ty CP Thiết bị giáo dục Hồng Đức trong ca sản xuất. Ảnh: Khánh Phương

Nghị quyết 68 là bước ngoặt chiến lược, tạo “cú hích” đột phá của cấp ủy, chính quyền tỉnh Thanh Hóa trong việc gỡ bỏ các rào cản, coi kinh tế tư nhân là động lực trung tâm để bứt phá trong kỷ nguyên mới. Tại Thanh Hóa, với tinh thần đồng hành, kiến tạo phát triển, nhiều chính sách hỗ trợ đã và đang được triển khai theo hướng thực chất, hiệu quả, tạo thêm dư địa để cộng đồng doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững.

Từ quản lý sang kiến tạo, đồng hành

Chỉ một thời gian ngắn sau khi nghị quyết được ban hành và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động ổn định, tỉnh Thanh Hóa đã bắt tay triển khai các hành động cụ thể, đưa nghị quyết vào cuộc sống. Trong đó, trọng tâm là Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã kịp thời cụ thể hóa bằng Kế hoạch hành động số 282-KH/TU thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh cũng ban hành Kế hoạch 149/KH-UBND ngày 17/7/2025 thực hiện Nghị quyết 68; phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh, gắn với thực hiện Nghị quyết số 138 ngày 16/5/2025 và Nghị quyết số 198 của Quốc hội và Nghị quyết số 139 của Chính phủ về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế tư nhân.

Một trong những điểm nhấn rõ nét nhất sau một năm thực hiện Nghị quyết 68 là sự thay đổi tư duy điều hành từ quản lý sang kiến tạo, đồng hành. Tỉnh đang đẩy mạnh cắt giảm khoảng 50% thời gian giải quyết các thủ tục hành chính nhằm phá bỏ rào cản, giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp. Việc này được triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã thông qua cơ chế “làn xanh” và số hóa quy trình. Cùng với đó, tỉnh cũng chú trọng hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua các cơ chế khuyến khích đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. HĐND tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết hỗ trợ không hoàn lại cho tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Các giải pháp hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân trong tiếp cận vốn tín dụng, nguồn lực đất đai, chính sách thuế... cũng được triển khai đạt kết quả. Trong đó, xác định nguồn vốn luôn là “đòn bẩy” quan trọng để khu vực kinh tế tư nhân phát triển, thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa cũng đã triển khai nhiều giải pháp khơi thông dòng chảy tín dụng, tăng cường kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, định hướng nguồn vốn vào những lĩnh vực ưu tiên. Đồng thời, Thanh Hóa cũng đã tổ chức nhiều hội nghị xúc tiến đầu tư, kết nối doanh nghiệp với các quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo. Đến cuối tháng 5/2026, dư nợ cho vay thành phần kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh đạt gần 250 nghìn tỷ đồng, chiếm 96,63% tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, tăng 3,6% so với cuối năm 2025. Nguồn vốn được khơi thông đã tạo điều kiện để nhiều doanh nghiệp mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ.

Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa là điểm sáng của khu vực kinh tế tư nhân với hơn 8.000 lao động làm việc trong 10 nhà máy may.

Bà Vũ Thị Trang, Giám đốc Công ty TNHH may xuất khẩu An Khánh, xã Định Tân, chia sẻ: “Thời gian qua, nhờ được hỗ trợ chuyển đổi số, quảng bá sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử; hỗ trợ xúc tiến thương mại để tham gia các hội chợ hàng may mặc tại nhiều địa phương lớn, các sự kiện kết nối cung cầu và tiếp cận vốn vay ưu đãi hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp đã mở rộng thị trường ra nhiều địa phương trên cả nước và đã ký kết được các đơn hàng gia công xuất khẩu sang Hàn Quốc. Doanh nghiệp đang tạo việc làm ổn định cho hơn 100 lao động địa phương với thu nhập bình quân 8 - 10 triệu đồng/tháng. Đây được xem là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của chính sách đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trên hành trình hội nhập và phát triển bền vững".

Nhằm tạo không gian, hành lang pháp lý đầu tư đơn giản, thông thoáng cho doanh nghiệp, thời gian qua, tỉnh đã đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026, ông Palit Howijit, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Super Gas, Chi nhánh Hải Phòng đánh giá cao tiềm năng phát triển của tỉnh, đặc biệt là sự quyết liệt trong thu hút đầu tư và đồng hành cùng doanh nghiệp. Ông cho biết: "Tôi nhận thấy, tỉnh Thanh Hóa đang tập trung phát triển hạ tầng công nghiệp và logistics - yếu tố then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh. Việc đầu tư đồng bộ hạ tầng khu công nghiệp, giao thông và logistics đã tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất và lưu thông hàng hóa. Chi phí logistics được tối ưu, chuỗi cung ứng vận hành hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh trong bối cảnh thị trường ngày càng mở rộng”.

Bà Vũ Thị Ngọc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cho rằng, Nghị quyết 68 đã tạo ra niềm tin và kỳ vọng lớn cho cộng đồng doanh nghiệp. Điều doanh nghiệp mong muốn nhất hiện nay là môi trường đầu tư minh bạch, cơ chế hỗ trợ thực chất và sự đồng hành của chính quyền trong tháo gỡ khó khăn. Những chính sách mới về hỗ trợ đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, bảo hộ sở hữu trí tuệ hay tiếp cận nguồn lực đang mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp tư nhân phát triển...

Kinh tế tư nhân là lực lượng nòng cốt trong phát triển

Nghị quyết số 68 đã được tỉnh Thanh Hóa hiện thực hóa bằng những hành động cụ thể, nhất quán và hiệu quả. Chính sách đi vào cuộc sống, doanh nghiệp lớn mạnh, niềm tin thị trường được củng cố, đó là những giá trị cốt lõi tạo nên động lực tăng trưởng của tỉnh. Năm 2025, toàn tỉnh có 3.160 doanh nghiệp mới thành lập với tổng vốn đăng ký đạt hơn 27.000 tỷ đồng, vượt 5,3% kế hoạch. Đà tăng trưởng tiếp tục duy trì trong những tháng đầu năm 2026. Chỉ trong 5 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 1.940 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 49,9% so với cùng kỳ năm trước, qua đó tạo việc làm mới cho hàng nghìn lao động.

Ông Nguyễn Văn Hà, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp xã Nông Cống, cho biết “Nghị quyết 68 cùng các cơ chế của tỉnh đang triển khai thực hiện đã mở ra cơ hội để doanh nghiệp mạnh dạn đổi mới, ứng dụng công nghệ, mở rộng sản xuất. Để các cơ chế, chính sách của trung ương, của tỉnh tiếp tục tạo “cú hích” cho doanh nghiệp phát triển bền vững, chúng tôi mong muốn tiếp tục được hỗ trợ về thuế, tiếp cận nguồn vốn tín dụng, đào tạo nguồn nhân lực... phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp để chính sách hỗ trợ đi vào thực chất”.

Công ty CP Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa cũng là một điểm sáng của khu vực kinh tế tư nhân với hơn 8.000 lao động làm việc trong 10 nhà máy may, với chuỗi cung ứng trải rộng vươn ra thị trường quốc tế. Trong chiến lược phát triển, Tiên Sơn đặc biệt chú trọng đầu tư vào con người và công nghệ, coi đây là “chìa khóa” để nâng cao năng suất, mở rộng thị trường và tạo giá trị khác biệt.

Ông Lê Đăng Thuyết, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa, cho biết: “Được sự hỗ trợ của tỉnh về chuyển đổi số, đầu tư nguồn nhân lực, chúng tôi đang đi theo hướng phát triển chiều sâu, đổi mới mô hình quản trị, ứng dụng công nghệ số và chuẩn hóa năng lực quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế. Mục tiêu của Tiên Sơn là không chỉ mạnh ở quy mô, mà còn mạnh ở chất lượng, sự chuyên nghiệp, mang lại giá trị bền vững cho doanh nghiệp”.

Nghị quyết 68 không chỉ mở rộng không gian phát triển cho cộng đồng doanh nghiệp, mà còn khơi dậy niềm tin, khát vọng đầu tư dài hạn. Thanh Hóa phấn đấu đến năm 2030 có 40.000 doanh nghiệp hoạt động, đạt tỷ lệ 10,44 doanh nghiệp hoạt động/1.000 dân. Tốc độ tăng trưởng của kinh tế tư nhân bình quân giai đoạn 2025-2030 đạt 13%/năm; tỷ lệ đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào GRDP của tỉnh năm 2030 đạt khoảng 58-62%; đóng góp khoảng 35-40% tổng thu ngân sách Nhà nước; giải quyết việc làm cho khoảng 84-85% tổng số lao động. Tốc độ tăng năng suất lao động bình quân giai đoạn 2025-2030 đạt khoảng 15-17%/năm. Tầm nhìn đến năm 2045, kinh tế tư nhân phát triển nhanh, mạnh, bền vững, chủ động tham gia vào các chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng trong nước, khu vực và quốc tế. Phấn đấu đến năm 2045 có 70.000 doanh nghiệp hoạt động, đóng góp khoảng 70% GRDP của tỉnh.

Khi những chính sách hỗ trợ được triển khai thực chất và hiệu quả, cộng đồng doanh nghiệp sẽ có thêm động lực đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị trong nước và quốc tế, qua đó đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới.

Khánh Phương

(Còn nữa)