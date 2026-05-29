Xi măng Tân Thắng: Công nghệ tạo nên tiêu chuẩn cho các công trình trọng điểm

Từ các dự án cao tốc xuyên quốc gia đến những siêu cảng hàng không, yêu cầu về vật liệu xây dựng không chỉ dừng lại ở mức "đạt" mà phải là "vượt trội". Với nền tảng công nghệ từ dây chuyền FLSmidth Top đầu Châu Âu, Xi măng Tân Thắng đang trở thành cái tên bảo chứng cho chất lượng.

Trái tim của sự bền bỉ

Trong ngành công nghiệp nặng, công nghệ chính là yếu tố sống còn quyết định năng lực cạnh tranh. Xi măng Tân Thắng đã định vị mình ở phân khúc cao cấp ngay từ đầu bằng việc trang bị hệ thống máy móc từ FLSmidth – Đan Mạch. Trong giới chuyên môn, FLSmidth được xem là “vương miện” của công nghệ sản xuất xi măng, nơi các công đoạn quan trọng nhất là nghiền liệu và nung luyện được thực hiện với độ chính xác cơ khí gần như tuyệt đối.

Hệ thống lò nung của FLSmidth giúp clinker được nung luyện ở nhiệt độ tối ưu, tạo ra các khoáng chất quý giúp tăng cường khả năng chịu lực và độ bền hóa học cho xi măng. Đây chính là “trái tim” tạo nên sự khác biệt, giúp Xi măng Tân Thắng luôn đạt các chỉ số cường độ vượt xa tiêu chuẩn Việt Nam. Đối với các công trình lớn, đây là yếu tố quyết định để đảm bảo tuổi thọ thiết kế lâu dài.

Theo ông Nguyễn Quang Cung, Chủ tịch Hiệp hội Xi măng Việt Nam, Hệ thống FLSmidth đang được ứng dụng tại Nhà Máy Xi măng Tân Thắng là hệ thống hiện đại nhất hiện nay trong lĩnh vực sản xuất xi măng, đảm bảo chất lượng vượt trội trên từng lô sản xuất.

Những dự án như Cao tốc Bắc Nam hay Sân bay Long Thành luôn đòi hỏi những dòng xi măng có đặc tính kỹ thuật đặc thù: cường độ nén cao, độ mịn tối ưu và khả năng thích ứng với các điều kiện địa chất phức tạp. Xi măng Tân Thắng tự hào khi được tin dùng tại các công trình này nhờ khả năng kiểm soát hạt và độ mịn với độ chính xác vượt trội.

Nhờ công nghệ nghiền đứng và hệ thống lò quay ngang hiện đại, xi măng Tân Thắng có độ mịn cao, giúp bê tông đặc chắc hơn, giảm thiểu các lỗ rỗng, từ đó tăng khả năng chống ăn mòn trong môi trường khắc nghiệt. Mỗi bao xi măng trước khi đưa vào công trường đều trải qua quy trình kiểm định nghiêm ngặt, đảm bảo chất lượng “vượt chuẩn từng bao”, tạo nên sự đồng bộ hoàn hảo cho toàn bộ kết cấu hạ tầng. Đặc biệt, Xi măng Tân Thắng hiện ghi nhận cường độ nén sau 3 ngày cao hơn tiêu chuẩn Việt Nam 45%, hỗ trợ phát triển cường độ sớm và giúp tối ưu tiến độ thi công. Đồng thời, cường độ nén sau 28 ngày cao hơn tiêu chuẩn Việt Nam 15%, ngang chuẩn xi măng Châu Âu, góp phần tăng khả năng chịu lực và độ bền của công trình trong dài hạn.

Không dừng lại ở sức mạnh cơ lý, Nhà máy Xi măng Tân Thắng còn định hướng phát triển trên Công nghệ xanh bền vững. Nhà máy Xi măng Tân Thắng ứng dụng công nghệ WHR (Waste Heat Recovery) – hệ thống tận dụng nhiệt khí thải để phát điện tiên tiến trong sản xuất clinker. Thay vì để lượng nhiệt dư thất thoát ra môi trường, hệ thống sẽ thu hồi và chuyển hóa thành điện năng phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất của nhà máy. Nhờ đó, Tân Thắng có thể tự cung cấp khoảng 1/2 lượng điện tiêu thụ cho công đoạn sản xuất clinker, góp phần tối ưu hiệu quả vận hành và giảm phụ thuộc vào nguồn điện bên ngoài, tương đương lượng điện sinh hoạt cho hơn 20.000 hộ gia đình/năm. Không chỉ nâng cao hiệu quả năng lượng, công nghệ WHR còn giúp giảm hơn 40.000 tấn CO2 mỗi năm, tương đương khả năng hấp thụ của khoảng 2 triệu cây xanh/ năm. Đây là một trong những nỗ lực của Xi măng Tân Thắng trong định hướng phát triển sản xuất xanh, bền vững theo tiêu chuẩn công nghệ Top đầu Châu Âu.

Có thể nói, Xi măng Tân Thắng đã thiết lập một tiêu chuẩn mới cho vật liệu xây dựng tại Việt Nam: Sự kết hợp giữa sức mạnh công nghệ Châu Âu và trách nhiệm với cộng đồng. Với “trái tim” FLSmidth, Tân Thắng đang cùng các nhà thầu kiến tạo nên những công trình không chỉ lớn về quy mô mà còn vĩnh cửu về chất lượng.

