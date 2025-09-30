Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thanh tra phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực

Trong bối cảnh thực hiện sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, khối lượng công việc là rất lớn, song, Thanh tra tỉnh đã bám sát kế hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh và tình hình thực tiễn, chủ động thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, không để gián đoạn, ngắt quãng công việc. Qua đó đã góp phần quan trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

Công trường khai thác đá trên đồi Chăn, xã Hoạt Giang được Thanh tra tỉnh chỉ ra các vi phạm, khuyết điểm.

Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh, trong 9 tháng năm 2025, ngành thanh tra đã chủ động triển khai toàn diện kế hoạch thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2025. Trong đó, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm các cuộc thanh tra ở các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Riêng trong thực hiện công tác thanh tra hành chính, ngành thanh tra đã tiến hành thanh tra 130 cuộc ở 161 đơn vị. Trong số này, có 88 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 42 cuộc thanh tra đột xuất. Cơ quan thanh tra đã ban hành 101 kết luận, chỉ rõ ưu điểm, tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý Nhà nước, kiến nghị các tập thể, cá nhân khẩn trương tổ chức thực hiện các giải pháp, nhanh chóng khắc phục tồn tại, hạn chế.

Cũng qua công tác thanh tra hành chính, ngành thanh tra tỉnh đã phát hiện vi phạm, kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước gần 15 tỷ đồng, 954m2 đất và kiến nghị xử lý khác về kinh tế trên 6,3 tỷ đồng. Cơ quan thanh tra cũng kiến nghị kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm 48 tổ chức, 104 cá nhân liên quan. Những vi phạm chủ yếu phát hiện thuộc lĩnh vực tài chính ngân sách, đầu tư xây dựng, quản lý đất đai...

Bên cạnh đó, trong 9 tháng năm 2025, ngành thanh tra đã tiến hành 60 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 227 tổ chức, 208 cá nhân thuộc các lĩnh vực: Giáo dục, giao thông - vận tải, lao động - thương binh và xã hội, quản lý đất đai, khoa học - công nghệ. Trong đó có 47 cuộc theo kế hoạch và 13 cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất.

Qua thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, cơ quan thanh tra đã phát hiện 278 tổ chức, cá nhân có vi phạm, kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 750 tỷ đồng và kiến nghị xử lý khác gần 4,7 tỷ đồng. Cơ quan có thẩm quyền cũng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 112 tổ chức, 164 cá nhân với số tiền trên 4,5 tỷ đồng.

Nhìn chung các cuộc thanh tra, kiểm tra được thực hiện công khai, khách quan, minh bạch, đảm bảo quy trình, thủ tục theo quy định và không làm ảnh hưởng, xáo trộn hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra đã kết luận ưu, nhược điểm, thiếu sót, vi phạm, kiến nghị tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.

Ví như, qua thanh tra toàn diện 3 mỏ đá tại đồi Chăn, xã Hoạt Giang, Thanh tra tỉnh đã phát hiện nhiều khuyết điểm, vi phạm trong công tác xác định trữ lượng các loại đá; tham mưu cấp giấy phép khai thác khoáng sản; tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; việc quản lý hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản; việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản... Qua thanh tra, Thanh tra tỉnh đã kiến nghị tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan và kiến nghị tạm dừng hoạt động khai thác khoáng sản tại 3 mỏ đá trên để hoàn thiện các điều kiện đảm bảo.

Bên cạnh tập trung nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, Thanh tra tỉnh đã xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị sau thanh tra. Thông qua đó, vừa góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, vừa góp phần phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Trong 9 tháng năm 2025, đã thu hồi toàn bộ số tiền vi phạm được phát hiện qua thanh tra, kiểm tra chuyên ngành là 750 tỷ đồng. Cơ quan thanh tra cũng đã đôn đốc, hoàn thành thu hồi 954m2 đất và trên 8 tỷ đồng số tiền vi phạm được phát hiện qua thanh tra hành chính.

Bài và ảnh: Đồng Thành