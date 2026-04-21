Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng ở khu vực biên giới

Tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên là hạt nhân chính trị ở cơ sở, cầu nối trực tiếp giữa Đảng với Nhân dân. Vì vậy, nhiều địa phương biên giới của tỉnh đang tập trung nâng năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, đảng bộ cơ sở. Mục tiêu là giữ ổn định địa bàn, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh nơi biên cương.

Chi bộ bản Son, xã Na Mèo sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 4/2026.

Chi bộ bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy có 20 đảng viên. Nhiều năm qua, chi bộ chú trọng việc nêu gương đảng viên làm trước trong phát triển kinh tế gia đình, rồi hỗ trợ các hộ khác làm theo. Mỗi đảng viên được phân công phụ trách hộ gia đình giúp dân tập trung vào kỹ thuật sản xuất và liên kết đầu ra.

Điển hình là đảng viên Thao Văn Dính. Ông đã mở rộng diện tích trồng sắn, trồng ngô và trồng gần 4ha nứa, vầu, kết hợp chăn nuôi đàn trâu, bò. Ông đầu tư làm măng khô, đồng thời bao tiêu măng khô cho bà con. Ông Dính cũng là người đầu tiên trong bản viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo. Từ sự tiên phong ấy, đến nay bản Mùa Xuân đã có 15/126 hộ thoát nghèo.

Ông Sung Văn Cấu, bí thư chi bộ kiêm trưởng bản Mùa Xuân, cho biết: “Bản có 100% hộ là đồng bào Mông. Muốn dân tin thì đảng viên phải làm trước. Chi bộ công khai việc hỗ trợ, phân công đảng viên phụ trách hộ và hướng dẫn cách làm ăn”.

Theo ông Cấu, đến nay bản có trên 300 con trâu, bò, gần 1.500 con gia cầm, hơn 60ha nứa, vầu và nhiều diện tích dứa, mận, đào. Đây là kết quả từ sự lãnh đạo của chi bộ và đồng hành của đảng viên.

Từ thực tiễn cơ sở, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Thủy Lê Đình Xuân nhận định: “Chi bộ nào vững mạnh thì phong trào phát triển, Nhân dân đồng thuận. Đảng ủy có định hướng cho mỗi chi bộ khi tổ chức sinh hoạt phải đúng trọng tâm, phân công rõ người, rõ việc, kiểm tra thường xuyên thì nghị quyết mới đi vào cuộc sống”. Theo ông Xuân, ở vùng biên giới, nếu sinh hoạt hình thức, né vấn đề khó, rất dễ phát sinh mâu thuẫn, người dân sẽ không đồng thuận.

Xã Na Mèo là địa phương biên giới có vị trí chiến lược về quốc phòng - an ninh và đối ngoại. Xã quán triệt quan điểm phát triển kinh tế - xã hội phải gắn chặt với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh Nhân dân. Trên địa bàn, mỗi chi bộ phải là trung tâm đoàn kết, lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị; cán bộ, đảng viên phải “nói đi đôi với làm”, giải quyết việc dân kịp thời, không để phát sinh điểm nóng.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Na Mèo lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đặt mục tiêu ra khỏi xã đặc biệt khó khăn trước năm 2030. Để hoàn thành mục tiêu, xã xác định vai trò của tổ chức cơ sở đảng là tiền đề quan trọng. Trọng tâm là củng cố chi bộ “bốn tốt”; đổi mới nội dung sinh hoạt, phát huy dân chủ, siết kỷ luật, kỷ cương; xây dựng đội ngũ đảng viên trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực tổ chức thực hiện nghị quyết.

Xã cụ thể hóa mục tiêu bằng chỉ tiêu định lượng, như tốc độ tăng giá trị sản phẩm bình quân 6%/năm; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 47 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 5%/năm; 100% dân số tham gia BHYT; tỷ lệ đường giao thông cứng hóa đạt 93%. Về xây dựng Đảng, mỗi năm kết nạp ít nhất 11 đảng viên, 90% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Bí thư Đảng ủy xã Na Mèo Hà Thị Tuyến cho biết: “Đảng bộ xã có gần 400 đảng viên, sinh hoạt tại 18 tổ chức cơ sở đảng. Đây được xem là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện. Việc gì dân chưa rõ thì phải giải thích, hướng dẫn tận tình; việc gì đã hứa thì làm đến nơi, đến chốn”. Theo bà, với quyết tâm chính trị rất cao, cùng các giải pháp phù hợp với địa phương, đến nay xã đã triển khai 6 dự án chăn nuôi (bò sinh sản, lợn, gia cầm...) và 2 dự án phát triển lâm nghiệp; phục tráng trên 200ha rừng luồng, rừng nứa, vầu. Các mô hình nuôi vịt bầu đất, dúi nội, trâu sinh sản ở các bản Bo Hiềng, Xộp Huối bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực. Chương trình XDNTM được triển khai đồng bộ; đến hết năm 2025 có thêm 3 bản về đích NTM, trong đó 1 bản đạt NTM kiểu mẫu, nâng tổng số lên 5 bản đạt chuẩn.

Thực tiễn ở xã Sơn Thủy và Na Mèo cho thấy, khi chi bộ vững mạnh, đảng viên gương mẫu thì triển khai nhiệm vụ ở địa phương thuận lợi, người dân sẽ đồng thuận, phong trào sẽ đi lên. Đây cũng là nền tảng quan trọng để khu vực biên giới ổn định, phát triển và thế trận lòng dân được củng cố vững chắc.

Tỉnh Thanh Hóa có 18 đơn vị hành chính gồm 12 xã biên giới giáp nước CHDCND Lào và 6 xã miền núi, vùng cao không thực hiện sắp xếp. Việc giữ ổn định 18 xã nhằm bảo đảm quốc phòng - an ninh, bảo vệ chủ quyền quốc gia. Vì thế, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng sẽ góp phần xây dựng khu vực biên giới ngày càng vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bài và ảnh: Xuân Minh