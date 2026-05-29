Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng

Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và kỷ luật của Đảng được triển khai quyết liệt, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, qua đó góp phần quan trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; giữ vững kỷ luật, kỷ cương; thúc đẩy hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về công tác KTGS do UBKT Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức.

Bám sát sự lãnh đạo của Trung ương và hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương, Thường trực, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đồng bộ công tác KTGS và kỷ luật của Đảng. Các nghị quyết, quy định, hướng dẫn mới của Trung ương về công tác KTGS được quán triệt, triển khai kịp thời, nghiêm túc tới các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Nổi bật là, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương, kết luận, quy định của Trung ương về công tác KTGS và kỷ luật của Đảng; sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đề ra. Ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, UBKT Tỉnh ủy đã kịp thời tham mưu Ban Chấp hành, BTV Tỉnh ủy ban hành quy chế làm việc, chương trình công tác KTGS, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, bộ máy; định hướng kiểm soát tài sản, thu nhập; hướng dẫn việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác bầu cử ĐBQH, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và nhiều văn bản khác để chỉ đạo, triển khai thực hiện...

Trên cơ sở đó, các cấp ủy, UBKT các cấp trong tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình KTGS năm 2026 và triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng với phương châm xuyên suốt là “giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, bảo đảm khách quan, dân chủ, thận trọng và đúng quy định.

Đồng chí Phạm Hưng Long, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Tống Sơn cho biết: “BTV Đảng ủy xã đã chỉ đạo UBKT tham mưu xây dựng chương trình KTGS bảo đảm toàn diện, đồng bộ, thực hiện trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, tập trung kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm nêu gương; việc chấp hành nguyên tắc sinh hoạt Đảng; các lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh tiêu cực; những vấn đề bức xúc được cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm”.

Nhờ triển khai đồng bộ, công tác KTGS đã tạo chuyển biến tích cực, chất lượng các cuộc KTGS từng bước được nâng lên. 4 tháng đầu năm 2026, UBKT Đảng ủy xã Tống Sơn đã tham mưu cho BTV kiểm tra 1 cuộc ở 2 đơn vị; UBKT giám sát 2 chi bộ đảng. Thông qua KTGS, giúp tổ chức Đảng nhận diện rõ hạn chế, khuyết điểm để kịp thời khắc phục, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và năng lực lãnh đạo ở cơ sở.

Cùng với Đảng bộ xã Tống Sơn, cấp ủy, UBKT các cấp trên địa bàn tỉnh quyết liệt triển khai thực hiện nhiệm vụ KTGS đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định. Từ đầu năm đến nay, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 138 tổ chức Đảng, 247 đảng viên; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 4 đảng viên; UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 9 tổ chức Đảng, 55 đảng viên. Công tác giám sát tiếp tục được mở rộng, cấp ủy các cấp và chi bộ giám sát chuyên đề 609 tổ chức Đảng, 350 đảng viên. UBKT các cấp giám sát chuyên đề 124 tổ chức Đảng, 67 đảng viên.

Các cuộc KTGS được tiến hành nghiêm túc, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định, đúng nội dung, đối tượng; kết luận rõ ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, trách nhiệm và mức độ vi phạm. Việc xem xét, xử lý kỷ luật bảo đảm tính khách quan, nghiêm minh và minh bạch, từ đó giữ vững kỷ cương, sự đoàn kết và củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên cùng Nhân dân. Cấp ủy, UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 4 tổ chức Đảng, 85 đảng viên vi phạm. Qua công tác KTGS đã chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đồng thời giúp ngăn ngừa vi phạm, góp phần ổn định tình hình chính trị tại các địa phương, đơn vị.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy khẳng định, với việc triển khai quyết liệt, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, công tác KTGS đã góp phần quan trọng vào việc chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Qua đó, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, trong sạch của Đảng; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần cùng các địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội.

Tiếp tục đổi mới phương thức KTGS, đẩy mạnh chuyển đổi số, trong thời gian tới công tác KTGS của Đảng sẽ bám sát chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; trọng tâm là việc kiểm tra toàn diện việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, tăng trưởng của địa phương; việc thực hiện 9 nghị quyết trụ cột, chiến lược của Trung ương và công tác nhận xét, đánh giá cán bộ. Tiếp tục quan tâm giám sát những vấn đề liên quan đến các dự án tồn đọng, kéo dài; những vấn đề còn vướng mắc; tinh thần, trách nhiệm của đảng viên, công chức... với tinh thần giám sát để chỉ rõ, đồng hành và phòng ngừa là chính. Chủ động, tích cực nghiên cứu, nắm bắt các quy định, quy trình KTGS để áp dụng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm tuân thủ nguyên tắc, quy trình, thủ tục, thẩm quyền, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Bài và ảnh: Phan Nga