Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân ở phường Nguyệt Viên

Xác định chuyển đổi số (CĐS) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, UBND phường Nguyệt Viên đã tập trung đẩy mạnh CĐS trong cải cách hành chính, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Nguyệt Viên hướng dẫn người dân thực hiện các thao tác trên thiết bị điện tử.

UBND phường đã ban hành kế hoạch về CĐS, lồng ghép các nội dung của Nghị quyết số 57-NQ/TW vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã, coi đây là “kim chỉ nam” cho các hoạt động CĐS trên địa bàn. UBND phường sớm kiện toàn ban chỉ đạo, phân công rõ trách nhiệm để thúc đẩy chính quyền số, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến và xây dựng thành công mô hình chính quyền địa phương 2 cấp nhằm phục vụ người dân tốt hơn. Các phòng chuyên môn, Trung tâm Phục vụ hành chính công đã chủ động xây dựng quy chế và phân công nhiệm vụ đến từng cán bộ, công chức.

Hiện nay, UBND phường được phân cấp thực hiện 630 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết và 137 TTHC trùng nhau ở 2 cấp thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của cấp tỉnh và xã. Các TTHC, thông tư, nghị quyết về phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh đều được niêm yết công khai tại Trung tâm PVHCC phường, trên cổng thông tin điện tử nhằm minh bạch hóa thông tin.

Nhờ triển khai đồng bộ quy trình số hóa, 100% hồ sơ trực tuyến toàn trình được tiếp nhận và giải quyết trên nền tảng số, giúp thông tin được xử lý nhanh chóng, hạn chế tối đa tình trạng chậm trễ, thất lạc như trước đây. Công tác bồi dưỡng kỹ năng số được đẩy mạnh. 100% lãnh đạo UBND, các phòng, ban, ngành thuộc phường, cán bộ, công chức sử dụng có hiệu quả chứng thư số. Tỷ lệ văn bản đến lãnh đạo duyệt trên phần mềm đạt 100%. Tỷ lệ văn bản đi được ký số trên phần mềm đạt 100%. Tất cả văn bản đến đều được tiếp nhận, xử lý kịp thời, đúng thẩm quyền và có sự theo dõi xuyên suốt, đặc biệt là đối với văn bản điện tử. Tất cả các văn bản đi (trừ văn bản mật) đều được ký số, phát hành hoàn toàn bằng văn bản điện tử.

Phường đã thành lập 32 tổ công nghệ số cộng đồng, với 128 thành viên là người trẻ, có năng lực, có hiểu biết về CĐS và công nghệ thông tin, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tạo tài khoản định danh điện tử, hướng dẫn cài đặt ứng dụng di động cho Nhân dân.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường, thay vì cảnh người dân cầm xấp giấy tờ đi lại nhiều lần như trước, nhiều thủ tục nay đã được tiếp nhận và xử lý ngay trên môi trường số. Những thao tác kê khai, tiếp nhận, tra cứu hồ sơ dần trở nên nhanh gọn hơn, góp phần giảm thời gian chờ đợi cho người dân và áp lực cho cán bộ cơ sở. Sự hỗ trợ trực tiếp từ cán bộ là cầu nối quan trọng giúp người dân, đặc biệt là người lớn tuổi vượt qua rào cản công nghệ. Nhờ hướng dẫn tận tình từng bước, người dân có thể dễ dàng tiếp cận với CĐS trong các dịch vụ hành chính công.

Không chỉ dừng ở việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, nhiều quy trình xử lý hồ sơ hiện nay ở phường Nguyệt Viên cũng được thực hiện đồng bộ trên hệ thống điện tử, giúp việc tra cứu, theo dõi tiến độ giải quyết trở nên thuận tiện hơn, đưa CĐS đi vào thực chất, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch và phục vụ người dân tốt hơn.

Sau gần 1 năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Trung tâm PVHCC phường đã tiếp nhận và xử lý 2.642 hồ sơ thuộc nhiều lĩnh vực như hộ tịch, chứng thực, địa chính, lao động - thương binh... Đã giải quyết trước và đúng hạn 2.606 hồ sơ, đang giải quyết 34 hồ sơ, chỉ có 2 hồ sơ quá hạn. Tỷ lệ số hóa hồ sơ từ khâu tiếp nhận đến khâu trả kết quả hồ sơ giải quyết TTHC đạt 100%.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Nguyệt Viên Lê Đại Hành, để đạt được kết quả trên, địa phương đã chú trọng đồng bộ nhiều giải pháp từ nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, tăng cường ứng dụng phần mềm quản lý hồ sơ; đồng thời phân công cán bộ trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Các nội dung liên quan đến xây dựng chính quyền số, ứng dụng dữ liệu số, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến được đưa vào nhiệm vụ thường xuyên của địa phương. Qua đó, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ cơ sở từng bước được đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, trách nhiệm và hiệu quả hơn.

Việc đẩy mạnh CĐS trong giải quyết TTHC ở phường Nguyệt Viên không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý của chính quyền địa phương mà còn góp phần xây dựng hình ảnh nền hành chính phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả cốt lõi.

Bài và ảnh: Phan Nga