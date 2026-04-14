Mỹ yêu cầu đình chỉ làm giàu uranium trong 20 năm, Iran đề xuất 5 năm

Mỹ và Iran được cho là đã thất bại trong đàm phán do bất đồng lớn về thời hạn đình chỉ làm giàu uranium. Trong khi Mỹ yêu cầu Iran tạm dừng làm giàu uranium trong 20 năm, Iran bác bỏ và đề xuất tối đa 5 năm, nhưng phía Mỹ không chấp nhận.

Bất đồng về thời hạn đình chỉ chương trình hạt nhân được xác định là trở ngại chính khiến Mỹ và Iran không đạt được thỏa thuận. Ảnh: Epthinktank.

Theo báo Wall Street Journal (WSJ) và New York Times (NYT), dẫn nguồn tin từ các quan chức cấp cao, trong các cuộc đàm phán diễn ra cuối tuần qua tại Islamabad, Pakistan, Mỹ đã đưa ra yêu cầu Iran đình chỉ làm giàu uranium trong 20 năm như điều kiện để nới lỏng trừng phạt. Đề xuất này khác với lập trường trước đó của Mỹ vốn yêu cầu Iran chấm dứt hoàn toàn hoạt động làm giàu uranium.

Về phía Iran, nước Cộng hòa Hồi giáo được cho là đã thông báo với Mỹ lập trường “tối đa 5 năm đình chỉ” làm giàu uranium. The New York Times (NYT) cho biết các cuộc đàm phán đổ vỡ sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất này. Tuy vậy, NYT nhận định các cuộc thảo luận vẫn cho thấy có khả năng mở ra một lộ trình hướng tới thỏa thuận hòa bình.

Cũng liên quan đến các cuộc đàm phán ngừng bắn với Iran, theo Hãng tin CNN, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang thảo luận về khả năng tổ chức vòng đàm phán trực tiếp thứ hai, có thể diễn ra tại Islamabad hoặc Geneva. Washington vẫn theo đuổi giải pháp ngoại giao và không loại trừ khả năng gia hạn thời hạn ngừng bắn nếu có tiến triển. Tổng thống Trump cũng cho biết Iran đã chủ động liên hệ và bày tỏ mong muốn đạt được thỏa thuận.

Trong khi đó, Hãng thông tấn AP cho biết Mỹ và Iran đang xem xét các kênh đàm phán kín để đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột trước khi lệnh ngừng bắn hết hiệu lực. Một số nguồn tin cho rằng hai bên đã thống nhất về việc tổ chức vòng đàm phán trực tiếp tiếp theo, dù thời gian và địa điểm cụ thể vẫn chưa được chốt, nhưng có thể diễn ra sớm nhất từ ngày 16/4.

Các cuộc đàm phán mới giữa Mỹ và Iran có thể diễn ra “ngay từ ngày 16/4”. Ảnh: Iranintl.

Hiện Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Ai Cập tiếp tục đóng vai trò trung gian hòa giải. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 13/4 khẳng định nước này đang nỗ lực tối đa để tháo gỡ căng thẳng, trong khi các kênh liên lạc giữa Mỹ và Iran vẫn được duy trì ngay cả sau khi Phó Tổng thống JD Vance rời Islamabad.

Đáng chú ý, trong cuộc phỏng vấn với hãng Fox News ngày 13/4, Phó Tổng thống Mỹ James David Vance cho biết: “Chúng tôi đã đưa ra rất nhiều đề xuất,” đồng thời nhấn mạnh: “Giờ đây, quyền quyết định nằm trong tay Iran.” Ông Vance cũng cho biết ông đã dẫn đầu phái đoàn Mỹ tham gia đàm phán với Iran tại Pakistan từ ngày 11 đến 12/4, nhưng rời bàn đàm phán sau khi xác định rằng đoàn đàm phán Iran không có thẩm quyền cuối cùng để đạt được thỏa thuận. Tuy nhiên, dù đàm phán đổ vỡ, ông vẫn thừa nhận có những tiến triển nhất định. Phó Tổng thống Vance nhận định: “Không thể đơn giản coi đây là thất bại,” đồng thời nhấn mạnh: “Chúng tôi đã truyền đạt rõ ràng lập trường của Mỹ và bản thân điều đó đã là một bước tiến.”

Thúy Hà

Nguồn: Chosun/Reuters