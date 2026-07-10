Mỹ vẫn đàm phán hạt nhân với Iran, sẵn sàng mở lại chiến dịch quân sự nếu cần

Ngày 10/7, chính quyền Mỹ cho biết vẫn đang duy trì các cuộc đàm phán kỹ thuật với Iran nhằm tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho vấn đề hạt nhân, song khẳng định quân đội nước này luôn trong trạng thái sẵn sàng tiến hành các cuộc tấn công mới nếu tình hình leo thang.

Mỹ cho biết vẫn đang duy trì các cuộc đàm phán kỹ thuật với Iran nhằm tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho vấn đề hạt nhân. Ảnh: Getty Images.

Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết, các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa Washington và Tehran vẫn tiếp tục diễn ra, ngay cả khi Tổng thống Donald Trump vừa chỉ đạo tiến hành đợt không kích mới nhất nhằm vào các mục tiêu của Iran.

Theo quan chức Mỹ, Mỹ vẫn cam kết tìm kiếm một giải pháp ngoại giao và các cuộc đàm phán kỹ thuật vẫn đang tiếp diễn. Iran sẽ không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân.

Hiện giới chức Mỹ cho biết, bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên phụ thuộc vào việc Iran thực hiện đầy đủ các cam kết. Washington cáo buộc Tehran không mở hoàn toàn eo biển Hormuz và tiếp tục để xảy ra các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại trong thời gian diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh NATO, cho rằng đây là những hành động làm suy giảm triển vọng đối thoại.

Quan chức Mỹ cũng khẳng định quân đội vẫn duy trì danh sách các mục tiêu tiềm năng tại Iran, dù chiến dịch quân sự đã được tạm dừng để tạo điều kiện cho các nỗ lực ngoại giao. Theo nhiều quan chức Mỹ, lực lượng nước này luôn trong trạng thái sẵn sàng nối lại các cuộc tấn công “ngay trong đêm” nếu được Tổng thống Donald Trump ra lệnh.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ xuất hiện ở Trung Đông. Ảnh: Dvids.

Tại biển Ả Rập, tàu sân bay USS Abraham Lincoln vẫn duy trì trạng thái trực chiến. Các thủy thủ liên tục nạp vũ khí cho máy bay chiến đấu, trong khi phi công thực hiện các chuyến bay huấn luyện và diễn tập tác chiến nhằm chuẩn bị cho mọi kịch bản có thể xảy ra.

Trong khi đó, truyền thông Iran đưa tin hai cơ sở quân sự tại nước này đã bị tấn công tối 9/7. Hãng thông tấn IRNA dẫn lời Phó tỉnh trưởng Bushehr Ehsan Jahanian cho biết, một cơ sở quân sự gần thành phố Bushehr bị trúng “đạn pháo của Mỹ - Israel”. Cùng thời điểm, Đài truyền hình IRIB cho biết một khu vực quân sự tại thành phố Konarak, miền Nam Iran, cũng bị máy bay chiến đấu của đối phương không kích hai đợt.

Tuy nhiên, phía Mỹ đã bác bỏ thông tin Washington tiến hành các cuộc tấn công mới sau khi chiến dịch được tạm dừng. Phía Israel cũng cho biết không có thông tin về bất kỳ sự tham gia nào của nước này trong các vụ tấn công được Iran đề cập.

Những diễn biến trái chiều cho thấy căng thẳng giữa Mỹ và Iran vẫn ở mức cao, trong bối cảnh hai bên tiếp tục duy trì kênh đối thoại ngoại giao nhưng đồng thời đều chuẩn bị cho khả năng xung đột quân sự có thể bùng phát trở lại bất cứ lúc nào.

Thu Uyên

Nguồn: Al Jazeera, CNN.