Mỹ và Ukraine nhất trí bước đi tiếp theo trong lộ trình đàm phán hòa bình

Các phái đoàn Mỹ và Ukraine ngày 21/3 đã tiến hành cuộc gặp tại bang Florida (Mỹ), tập trung khôi phục tiến trình đàm phán hòa bình vốn bị đình trệ, hướng tới chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm tại Ukraine.

Tin liên quan: Tổng thống Ukraine đảo ngược lập trường cứng rắn về đàm phán hòa bình

Quan chức Mỹ và Ukraine thảo luận kế hoạch chấm dứt xung đột tại Geneva, ngày 23/11/2025. Ảnh: ABC News.

Theo các nguồn tin từ Ukraine và quốc tế, cuộc tiếp xúc diễn ra trong bối cảnh nỗ lực ngoại giao do Washington khởi xướng bị gián đoạn từ cuối tháng 2, khi căng thẳng tại Trung Đông gia tăng sau các hoạt động quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, kéo theo sự phân tán ưu tiên chiến lược của các bên liên quan.

Phát biểu cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận phái đoàn Kiev đã có mặt tại Mỹ và tiến hành thảo luận với phía Washington, đồng thời cho biết, các cuộc làm việc sẽ tiếp tục trong ngày 22/3 (theo giờ địa phương). Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine không nêu chi tiết nội dung cụ thể.

Theo truyền thông Ukraine, phía Mỹ do Đặc phái viên Steve Witkoff và ông Jared Kushner đại diện, trong khi phái đoàn Kiev do Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Rustem Umerov cùng ông Kyrylo Budanov dẫn đầu, với sự tham gia của một số quan chức cấp cao khác. Ông Rustem Umerov cho biết, hai bên đã tập trung trao đổi về các vấn đề then chốt và các bước đi tiếp theo trong lộ trình đàm phán. Nội dung thảo luận nhấn mạnh việc phối hợp cách tiếp cận nhằm tạo ra tiến triển thực chất, hướng tới các kết quả cụ thể trên bàn đàm phán.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc gặp ở New York ngày 23/9/2025 để bàn về kế hoạch hòa bình. Ảnh: AP.

Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đánh giá cuộc gặp diễn ra trong bầu không khí “mang tính xây dựng”. Theo ông, các cuộc trao đổi tập trung vào việc thu hẹp khác biệt và xử lý các vấn đề còn tồn đọng, qua đó tiến gần hơn tới một thỏa thuận hòa bình toàn diện. Quan chức Mỹ đồng thời nhấn mạnh, Washington ghi nhận và hoan nghênh cam kết của các bên đối với mục tiêu giải quyết xung đột, coi đây là yếu tố có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với Ukraine mà còn đối với ổn định toàn cầu.

Động thái nối lại đối thoại giữa Mỹ và Ukraine được đánh giá là bước khởi động lại tiến trình ngoại giao sau giai đoạn gián đoạn, trong bối cảnh các bên tiếp tục tìm kiếm khuôn khổ đàm phán khả thi nhằm hạ nhiệt xung đột.

Thanh Giang

Nguồn: Reuters, Tass.