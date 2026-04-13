Mỹ và Israel cân nhắc hành động quân sự sau đổ vỡ đàm phán với Iran

Sau khi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Islamabad thất bại, nhiều nguồn tin quốc tế cho biết, Washington và Tel Aviv đang xem xét khả năng tái khởi động các biện pháp quân sự, trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực tiếp tục leo thang và nguy cơ xung đột mở rộng gia tăng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và các cố vấn đang cân nhắc phương án tiến hành các cuộc tấn công quân sự có giới hạn nhằm vào Iran. Ảnh: AP

Theo báo Wall Street Journal, Tổng thống Mỹ Donald Trump và các cố vấn đang cân nhắc phương án tiến hành các cuộc tấn công quân sự có giới hạn nhằm vào Iran như một biện pháp gây sức ép buộc Tehran nhượng bộ, bên cạnh kế hoạch phong tỏa Eo biển Hormuz. Một số kịch bản khác, bao gồm chiến dịch không kích quy mô lớn, cũng được đặt ra nhưng được đánh giá có rủi ro cao do có thể kéo theo bất ổn khu vực và kéo dài xung đột.

Truyền thông Israel đồng thời đưa tin Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã nâng mức sẵn sàng chiến đấu và đang chuẩn bị khả năng nối lại các hoạt động quân sự chống Iran sau khi các cuộc đàm phán Mỹ – Iran đổ vỡ. Một số báo cáo cho biết quân đội Israel đang xem xét cả kịch bản đối phó với khả năng Iran thực hiện các đòn tấn công bất ngờ, trong khi Tel Aviv được cho là đang chờ quyết định từ Washington về việc có tái khởi động chiến dịch quân sự hay không.

Trong bối cảnh đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông “không quan tâm” việc Iran có quay lại bàn đàm phán hay không, đồng thời khẳng định Mỹ ở “thế chủ động” và Tehran đang ở tình trạng yếu. Ông nhấn mạnh Washington có thể hành động độc lập nếu cần thiết và không phụ thuộc vào việc Iran có tiếp tục đối thoại hay không.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết, các cuộc đàm phán đã đổ vỡ do phía Mỹ đưa ra các yêu cầu mang tính “tối đa hóa áp lực”. Ảnh: DNA

Về phía Iran, Ngoại trưởng Abbas Araghchi cho biết các cuộc đàm phán đã đổ vỡ do phía Mỹ đưa ra các yêu cầu mang tính “tối đa hóa áp lực” và thay đổi điều kiện liên tục, khiến việc đạt được thỏa thuận trở nên bất khả thi. Ông khẳng định Tehran đã đàm phán trên tinh thần thiện chí nhưng không thể chấp nhận các điều kiện vượt quá lợi ích cốt lõi của Iran, đặc biệt liên quan đến chương trình hạt nhân và vấn đề kiểm soát Eo biển Hormuz. Tehran đồng thời khẳng định Eo biển Hormuz vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Iran và cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ bất kỳ hành động quân sự nào nhằm vào nước này.

Trong khi đó, một số nguồn tin cho biết các bên trung gian vẫn đang nỗ lực duy trì kênh liên lạc nhằm đưa hai bên trở lại bàn đàm phán, song triển vọng đạt được đột phá hiện được đánh giá là rất hạn chế do khoảng cách lập trường quá lớn.

Trong bối cảnh căng thẳng tại Eo biển Hormuz gia tăng sau khi Mỹ tuyên bố triển khai biện pháp phong tỏa nhằm gây sức ép với Iran, chính phủ Anh khẳng định sẽ không tham gia kế hoạch quân sự này, đồng thời nhấn mạnh ưu tiên bảo đảm tự do hàng hải và phối hợp với các đối tác quốc tế nhằm duy trì an ninh tuyến đường biển chiến lược này.

Bích Hồng

Nguồn: Reuters, The Wall Street Journal, The Times of Israel, Tass