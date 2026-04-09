Mỹ tuyên bố áp thuế 50% với các nước cung cấp vũ khí cho Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp mức thuế 50% đối với toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ các quốc gia cung cấp vũ khí cho Iran, động thái được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Washington đạt thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần với Tehran.

Phát biểu ngày 8/4, ông Trump nhấn mạnh các mức thuế này sẽ có hiệu lực ngay lập tức và không có ngoại lệ. Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông viết rằng bất kỳ quốc gia nào cung cấp vũ khí quân sự cho Iran sẽ bị áp thuế 50% đối với “mọi hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ”.

Động thái này được xem là tín hiệu cảnh báo trực tiếp tới các nước bị cáo buộc hỗ trợ năng lực quân sự cho Iran, đặc biệt là Trung Quốc và Nga. Theo các nguồn tin, hai quốc gia này đã hỗ trợ Tehran trong việc phát triển năng lực phòng thủ, bao gồm tên lửa, hệ thống phòng không và các công nghệ lưỡng dụng.

Sau hơn 5 tuần tiến hành không kích nhằm vào các bệ phóng tên lửa, cơ sở quân sự và ngành công nghiệp vũ khí của Iran, chính quyền Mỹ tiếp tục sử dụng công cụ thuế quan như một biện pháp gây sức ép trong chính sách đối ngoại.Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng khả năng triển khai ngay lập tức biện pháp này là không cao. Hồi tháng 2, Tòa án Tối cao Mỹ đã hạn chế quyền áp thuế rộng của tổng thống theo Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA), khi phán quyết rằng việc áp thuế toàn cầu theo đạo luật năm 1977 là không hợp pháp.

Ngoài ra, việc áp thuế quy mô lớn cũng có thể ảnh hưởng tới quan hệ kinh tế giữa Mỹ và các đối tác lớn, đặc biệt là Trung Quốc. Một số chuyên gia nhận định Washington có thể cân nhắc các công cụ thương mại khác như điều khoản 301 về hành vi thương mại không công bằng hoặc điều khoản 232 nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, thay vì áp dụng các biện pháp diện rộng.

Theo dữ liệu thương mại, nhập khẩu của Mỹ từ Trung Quốc đã giảm đáng kể trong những năm gần đây, từ mức đỉnh hơn 538 tỷ USD năm 2018 xuống còn khoảng 308 tỷ USD năm 2025, sau nhiều vòng áp thuế trước đó.

Trong khi đó, Nga cũng là nguồn cung công nghệ quân sự cho Iran, kim ngạch thương mại giữa Mỹ và Nga cũng đã giảm mạnh kể từ sau xung đột Ukraine năm 2022 và các lệnh trừng phạt đi kèm.

Động thái mới của Mỹ cho thấy Washington đang gia tăng sức ép nhằm hạn chế khả năng tái vũ trang của Iran, đồng thời phát đi thông điệp cứng rắn tới các quốc gia có liên quan trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông vẫn diễn biến phức tạp.

Vân Bình

Nguồn: Reuters