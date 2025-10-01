Mỹ triển khai lực lượng không quân quy mô lớn tới Trung Đông: Lời cảnh báo “cứng” tới Iran và toàn khu vực

Ngày 1/10, một đợt triển khai chưa từng thấy các máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 Stratotanker của Không quân Mỹ đã tập trung tại căn cứ Al Udeid, Qatar - trụ sở Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) - căn cứ lớn nhất của Mỹ trong khu vực. Việc gia tăng số lượng KC-135 đánh dấu một bước nâng cấp đáng kể năng lực tác chiến, đồng thời gửi đi thông điệp rõ ràng về sức mạnh và sự sẵn sàng quân sự của Washington.

Một máy bay tiếp nhiên liệu Boeing KC-135 Stratotanker của Không quân Mỹ tham gia trình diễn tại Triển lãm Hàng không và Hàng hải Miami Beach vào ngày 25/5/2024. Ảnh: AP.

KC-135, với lịch sử hơn sáu thập kỷ trong nhiệm vụ tiếp nhiên liệu trên không, cho phép kéo dài thời gian hoạt động của chiến đấu cơ và máy bay ném bom, trở thành trụ cột của khả năng răn đe và triển khai lực lượng nhanh chóng. Khả năng duy trì hiện diện liên tục trên không trung biến KC-135 trở thành công cụ chiến lược không thể thiếu, vừa phục vụ mục tiêu phòng thủ, vừa bảo đảm sẵn sàng tác chiến trên toàn khu vực.

Thông tin tình báo nguồn mở, bao gồm cả các tài khoản theo dõi quân sự trên X, đã nêu bật việc triển khai này. Theo tài khoản Defence_Index: "Khoảng một chục máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 Stratotanker và các máy bay tiếp nhiên liệu khác của Không quân Mỹ đã di chuyển đến châu châu Âu trong 48 giờ qua, hiện đang hướng đến Trung Đông." Bài đăng cho biết đợt huy động tương tự gần đây nhất trùng với hành động của Mỹ chống lại các cơ sở hạt nhân của Iran.

Động thái triển khai KC-135 diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran leo thang. Iran nhiều lần khẳng định sẽ tự vệ và đáp trả quyết liệt nếu bị tấn công. Mohammad Jafar Asadi, Phó Trưởng thanh tra chương trình tên lửa Iran, tuyên bố mở rộng phạm vi tên lửa “đến bất cứ đâu cần thiết,” trong khi cựu chỉ huy Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC, Thiếu tướng Mohsen Rezaei, cảnh báo: “Ngay khi Israel bắt đầu chiến tranh, chúng tôi cũng sẽ tham chiến.” Những tuyên bố này phản ánh rõ ràng quyết tâm của Tehran trong việc răn đe và bảo vệ lợi ích chiến lược, đồng thời làm nổi bật nguy cơ leo thang xung đột khu vực.

Một quả tên lửa do Iran chế tạo mang tên “Khaibar-buster”, cùng các biểu ngữ có chân dung Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei (ở giữa) và các chỉ huy lực lượng vũ trang đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel vào tháng 6, được trưng bày tại Quảng trường Baharestan ở Tehran vào ngày 25/9/2025. Ảnh: AP/Vahid Salemi.

Các chuyên gia từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cảnh báo rằng, thỏa thuận ngừng bắn giữa Iran và Israel đang lung lay, khó có thể duy trì lâu dài. Tehran không chỉ chủ động chuẩn bị kế hoạch duy trì lãnh đạo liên tục trong trường hợp chiến tranh bùng phát, mà còn triển khai lực lượng hải quân cùng các đơn vị quân sự chủ chốt sẵn sàng ứng phó với mọi kịch bản. Những động thái này phản ánh mức độ cảnh giác tối đa và quyết tâm bảo vệ lợi ích chiến lược của Iran, đồng thời gửi đi tín hiệu rõ ràng: Trung Đông không còn tạm yên, mà đang đứng trên bờ vực bùng nổ xung đột nhanh chóng.

Trong bối cảnh này, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định: “Chúng ta phải duy trì áp lực ngoại giao và kinh tế để gửi thông điệp rằng việc Iran tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân sẽ không được dung thứ.” Lập trường cứng rắn của Israel, kết hợp với việc Mỹ tiếp tục triển khai các tài sản quân sự - bao gồm máy bay tiếp dầu KC-135 tới căn cứ Al Udeid, Qatar - tạo nên một giai đoạn cảnh giác tối đa trên toàn khu vực.

Sự kết hợp giữa răn đe quân sự, cảnh giác chiến lược và áp lực ngoại giao đang đặt Trung Đông vào trạng thái “cảnh báo đỏ”. Khu vực vốn từng tạm yên, nay trở thành điểm nóng, nơi chỉ một hành động nhỏ cũng có thể châm ngòi cho cuộc khủng hoảng toàn diện. Đây là lời cảnh báo mạnh mẽ: trong môi trường địa chính trị hiện nay, sức mạnh quân sự, sự chuẩn bị chiến lược và ngoại giao thận trọng phải luôn đi đôi, nếu không muốn rơi vào vòng xoáy bất ổn không thể kiểm soát.

Thanh Liên

Nguồn: Newsweek