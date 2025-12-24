Iraq và Syria đàm phán khởi động lại đường ống dẫn dầu lịch sử

Hotline: 0822.173.636   |

Iraq và Syria đã có các cuộc thảo luận về dự án trị giá 8 tỷ USD khởi động lại đường ống dẫn dầu 850km vận chuyển dầu thô từ Iraq đến một cảng của Syria trên Địa Trung Hải.

Đường óng dẫn dầu tại tỉnh Kirkuk, Iraq. (Nguồn: AP)

Một phái đoàn quan chức dầu mỏ cấp cao của Iraq mới đây đã đến Damascus. Phái đoàn bao gồm ông Ali Nizar, người đứng đầu Tổ chức Tiếp thị dầu mỏ nhà nước (Somo), ông Ali Abdul Karim, Giám đốc Công ty Đường ống dẫn dầu thuộc Bộ Dầu mỏ, và các quan chức khác.

Hai bên đã thảo luận về các yêu cầu để đưa đường ống trở lại hoạt động thông qua các cảng Baniyas và Tartus và các khuôn khổ chiến lược để thực hiện dự án.

Thỏa thuận ban đầu phù hợp với mục tiêu của hai bên liên quan đến việc vận hành đường ống dẫn dầu sau khi đánh giá thiệt hại, trong khi chờ báo cáo cuối cùng từ nhóm tư vấn.

Hiện tại, các bên đang chuẩn bị một nghiên cứu chi tiết về tính khả thi của việc khôi phục đường ống dẫn dầu và những lợi ích dự án có thể mang lại cho hai nước.

Iraq và nước láng giềng Syria đã yêu cầu một công ty Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành nghiên cứu tính khả thi để xác định chi phí dự án. Chi phí có thể được hai nước chia sẻ.

Thông tin trước đây của truyền thông Iraq ước tính chi phí khôi phục đường ống dẫn dầu vào khoảng gần 8 tỷ USD để tăng công suất lên 700.000 thùng mỗi ngày.

Iraq và Syria đã thảo luận về việc khôi phục đường ống dẫn dầu trong chuyến thăm Iraq hồi tháng 8 của Bộ trưởng Năng lượng Syria Mohammed Al-Bashir và họ đã nhất trí tiếp tục đàm phán.

Đường ống dẫn dầu, có từ đầu những năm 1950, nối tỉnh Kirkuk giàu dầu mỏ phía Bắc của Iraq với cảng Baniyas của Syria. Đường ống đã bị tê liệt trong cuộc khủng hoảng Suez năm 1956 trước khi được khôi phục trong những năm sau đó.

Từ năm 1982-2000, Iraq đã đóng cửa đường ống dẫn dầu do những rạn nứt chính trị với Syria và đường ống này lại bị vô hiệu hóa một lần nữa sau khi bị hư hại nặng trong chiến dịch quân sự tại Iraq năm 2003 của Mỹ.

Nằm trên khu vực có trữ lượng dầu mỏ lớn thứ năm thế giới, Iraq là nhà sản xuất dầu thô lớn thứ hai của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) với sản lượng hiện tại khoảng 4,2 triệu thùng mỗi ngày. Nước này xuất khẩu 3,4 triệu thùng mỗi ngày, chủ yếu qua eo biển Hormuz./.

