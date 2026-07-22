Mỹ triển khai đợt viện trợ nhân đạo đầu tiên tới Cuba

Bộ Ngoại giao Mỹ vừa cho biết, Washington đã triển khai chuyến bay viện trợ nhân đạo đầu tiên tới Cuba, mở đầu cho gói hỗ trợ trị giá 100 triệu USD nhằm cung cấp nhu yếu phẩm trực tiếp cho người dân trên đảo, trong bối cảnh Mỹ tiếp tục duy trì các biện pháp gây sức ép đối với chính phủ Cuba.

Máy bay chở lương thực đầu tiên tới người dân Cuba. Ảnh: AP.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, chuyến bay xuất phát từ thành phố Miami, bang Florida, vận chuyển thực phẩm và các bộ dụng cụ vệ sinh đủ hỗ trợ khoảng 700 gia đình. Toàn bộ số hàng viện trợ được Tổ chức Cứu trợ Công giáo (Catholic Relief Services) phối hợp với các giáo xứ Công giáo tại Cuba phân phối trực tiếp tới người dân, nhằm bảo đảm hàng hóa không đi qua các cơ quan của chính phủ Cuba.

Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo đây là đợt triển khai đầu tiên trong gói viện trợ 100 triệu USD do Ngoại trưởng Marco Rubio công bố hồi tháng 5, tiếp nối khoản hỗ trợ khẩn cấp trị giá 9 triệu USD được chuyển tới Cuba thông qua Giáo hội Công giáo trước đó.

Washington khẳng định, cơ chế phân phối thông qua các tổ chức tôn giáo địa phương sẽ giúp hàng viện trợ đến đúng đối tượng thụ hưởng, đồng thời hạn chế nguy cơ bị thất thoát hoặc bị chuyển hướng sử dụng.

Quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ Jeremy Lewin cho rằng, hai bên đã trao đổi để bảo đảm hoạt động phân phối diễn ra thuận lợi, đồng thời bày tỏ tin tưởng cơ chế này sẽ hạn chế nguy cơ hàng viện trợ bị thất thoát hoặc sử dụng sai mục đích.

Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với công ty dầu khí của Cuba. Ảnh: Euronews.

Chuyến bay viện trợ diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Cuba tiếp tục căng thẳng. Thời gian qua, Washington đã áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào các cơ quan và doanh nghiệp nhà nước Cuba, đồng thời siết chặt các biện pháp hạn chế đối với lĩnh vực năng lượng và tài chính của nước này.

Về phía Cuba, Ngoại trưởng Bruno Rodríguez trước đó thừa nhận, gói viện trợ của Mỹ không thể bù đắp những thiệt hại mà các lệnh trừng phạt gây ra đối với nền kinh tế của đảo quốc Caribe. Đến nay, Chính phủ Cuba chưa đưa ra bình luận chính thức về chuyến bay viện trợ mới.

Minh Phương

Nguồn: Reuters, AP.