Cuba: Đàm phán với Mỹ chưa đạt tiến triển, tái khẳng định sẵn sàng đối thoại

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez ngày 30/6 cho biết các cuộc đàm phán giữa Cuba và Mỹ được khởi động từ đầu năm nay chưa đạt tiến triển, đồng thời khẳng định Havana vẫn sẵn sàng đối thoại với Washington trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và không can thiệp vào công việc nội bộ.

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez phát biểu trong một cuộc họp báo ở Havana, Cuba. Ảnh: The Straits Times.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Havana, ông Bruno Rodríguez cho rằng, các biện pháp trừng phạt của Mỹ đang gây tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế và đời sống người dân Cuba, trong bối cảnh quốc đảo Caribe tiếp tục đối mặt với tình trạng thiếu hụt lương thực, nhiên liệu, thuốc men và điện. Theo Ngoại trưởng Cuba, mặc dù các cuộc tiếp xúc giữa phái đoàn hai nước được tiến hành trên tinh thần tôn trọng, song phía Mỹ vẫn duy trì các biện pháp trừng phạt và có những tuyên bố mà Havana cho là không phù hợp với nguyên tắc tôn trọng chủ quyền và độc lập của Cuba. Ông nhấn mạnh, Cuba luôn sẵn sàng giải quyết các khác biệt thông qua đối thoại hòa bình và xây dựng.

Hiện, Bộ Ngoại giao Mỹ chưa đưa ra bình luận về các phát biểu của Ngoại trưởng Cuba.

Hình ảnh cờ Cuba và Mỹ bên cạnh Đại sứ quán Mỹ tại Havana, Cuba, ngày 13/5/2024. Ảnh: Reuters.

Quan hệ Cuba - Mỹ tiếp tục chịu tác động của lệnh cấm vận và các biện pháp trừng phạt kéo dài nhiều thập kỷ. Ngoại trưởng Bruno Rodríguez cho biết, Cuba quan ngại về những nỗ lực tác động đến cuộc thảo luận của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc dự kiến diễn ra ngày 7/7 liên quan đến lệnh cấm vận của Mỹ. Theo thông lệ, sau cuộc thảo luận, Đại hội đồng sẽ tiến hành bỏ phiếu hằng năm kêu gọi Mỹ chấm dứt lệnh cấm vận đối với Cuba.

Trong hơn ba thập kỷ qua, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã nhiều lần thông qua nghị quyết kêu gọi Mỹ chấm dứt lệnh cấm vận đối với Cuba. Gần đây nhất, vào tháng 11/2025, đa số các quốc gia thành viên tiếp tục bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết này.

Trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, Quốc hội Cuba đầu tháng 6 đã thông qua một loạt cải cách kinh tế được đánh giá là có quy mô lớn. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Bruno Rodríguez khẳng định các cải cách này xuất phát từ nhu cầu phát triển của Cuba và không liên quan đến sức ép hay các biện pháp trừng phạt từ Mỹ.

Minh Phương

Nguồn: Reuters.