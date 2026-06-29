Mỹ tranh luận về phân phối lợi ích từ AI

Tranh luận về việc phân phối lợi ích từ trí tuệ nhân tạo (AI) đang gia tăng tại Mỹ, trong bối cảnh công nghệ này phát triển nhanh chóng và có thể làm thay đổi sâu sắc thị trường lao động. Nhiều đề xuất về quỹ quốc gia, thu nhập cơ bản và chia sẻ lợi nhuận đang được đưa ra, song vẫn tồn tại khác biệt lớn giữa các bên liên quan.

Tranh luận về việc phân phối lợi ích từ trí tuệ nhân tạo (AI) đang gia tăng tại Mỹ. Ảnh chụp màn hình.

Tại Mỹ, sự phát triển nhanh chóng của ngành trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm gia tăng tranh luận về cách phân phối lợi ích kinh tế mà công nghệ này tạo ra. Dù có sự đồng thuận về việc cần chuẩn bị cho những thay đổi lớn của thị trường lao động, nhưng các bên vẫn chưa thống nhất được cơ chế phân chia cụ thể.

Công ty AI Anthropic trong một báo cáo chính sách gần đây nhận định việc ứng dụng AI có thể giúp tăng năng suất lao động, nhưng đồng thời cũng có nguy cơ gây ra tình trạng thất nghiệp và giảm thu nhập ở một số nhóm lao động. Báo cáo đề xuất các biện pháp ứng phó theo từng mức độ thất nghiệp, bao gồm thu nhập cơ bản phổ quát, quỹ quốc gia từ AI và “cổ tức số”.

Các đề xuất này được cho là có sự tương đồng với quan điểm của Giáo hoàng Leo XIV, người từng kêu gọi xây dựng các giải pháp ứng phó nhằm tránh việc lợi ích từ AI tập trung vào một nhóm nhỏ trong xã hội.

Một số doanh nghiệp công nghệ cũng đề xuất mô hình tự nguyện thành lập quỹ tài sản công để chia sẻ lợi ích từ AI. Trong khi đó, giới chính trị Mỹ đang thúc đẩy nhiều sáng kiến khác nhau liên quan đến vấn đề này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là bày tỏ ủng hộ ý tưởng chính phủ nắm giữ cổ phần tại các công ty AI lớn để phân phối lại lợi ích cho người dân. Ở chiều ngược lại, một số nghị sĩ Đảng Dân chủ đã đề xuất kế hoạch nắm tới 50% cổ phần doanh nghiệp AI nhằm hình thành quỹ đầu tư quốc gia trị giá khoảng 7.000 tỷ USD.

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp AI lại bày tỏ lo ngại. Họ cho rằng các rủi ro như thất nghiệp hàng loạt hay thiếu hụt nguồn thu thuế đang bị đánh giá quá mức, đồng thời cảnh báo việc phân phối lại lợi nhuận quá mức có thể kìm hãm đổi mới công nghệ.

Bích Hồng

Nguồn: YTN