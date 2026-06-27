Mỹ tăng giám sát AI, OpenAI và Anthropic chỉ được phát hành hạn chế

OpenAI và Anthropic đang giới hạn việc triển khai các mô hình trí tuệ nhân tạo mới chỉ cho một nhóm khách hàng được chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump phê duyệt, trong bối cảnh Washington siết chặt quy trình đánh giá rủi ro an ninh mạng đối với các hệ thống AI tiên tiến.

OpenAI và Anthropic đang giới hạn việc triển khai các mô hình trí tuệ nhân tạo mới chỉ cho một nhóm khách hàng được chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump phê duyệt. Ảnh: Thenews

Theo hãng tin AP, OpenAI cho biết đã tạm thời hạn chế việc phát hành mô hình AI mới theo yêu cầu của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong khuôn khổ quá trình rà soát an ninh mạng đối với các sản phẩm AI tiên tiến.

Cùng thời điểm, đối thủ Anthropic cũng thông báo chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phê duyệt việc phát hành hạn chế một mô hình AI an ninh mạng của hãng, sau khi trước đó Bộ Thương mại Mỹ từng áp đặt lệnh hạn chế đối với mô hình này.

Cả hai công ty đều cho biết các mô hình mới sẽ chỉ được cung cấp cho một nhóm nhỏ đối tác tin cậy. OpenAI nêu rõ mô hình mới mang tên GPT-5.6 Sol chỉ được truy cập bởi các khách hàng đã được chính phủ phê duyệt, đồng thời coi đây là biện pháp tạm thời trước khi mở rộng triển khai trong thời gian tới.

OpenAI khẳng định họ không cho rằng quy trình cấp phép này nên trở thành tiêu chuẩn lâu dài, song thừa nhận đây là bước cần thiết trong giai đoạn đánh giá rủi ro ban đầu.

Trong khi đó, Anthropic cho biết chính phủ Mỹ đã dỡ bỏ một phần hạn chế đối với mô hình Mythos 5, cho phép triển khai trở lại cho một nhóm nhỏ đơn vị an ninh mạng và nhà cung cấp hạ tầng. Trước đó, một số mô hình khác của hãng từng bị tạm dừng triển khai theo yêu cầu của cơ quan chức năng Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trò chuyện với Giám đốc điều hành của OpenAI, Sam Altman, trong một cuộc họp với các nhà lãnh đạo tại Hội nghị thượng đỉnh G7, ngày 17 tháng 6 năm 2026, tại Evian-les-Bains, Pháp. Ảnh: AP

Nhà Trắng cho biết đang tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp phát triển AI hàng đầu để giải quyết các thách thức liên quan đến an ninh khi công nghệ này phát triển nhanh chóng.

Chính quyền Mỹ thời gian gần đây tăng cường giám sát các mô hình AI tiên tiến, trong đó có quy định yêu cầu các hệ thống có rủi ro an ninh quốc gia phải trải qua tối đa 30 ngày đánh giá trước khi được phát hành rộng rãi.

Một số quan chức và nghị sĩ Mỹ bày tỏ lo ngại việc chính phủ can thiệp sâu vào quá trình phân phối sản phẩm AI có thể ảnh hưởng đến môi trường đổi mới sáng tạo, trong khi các chuyên gia an ninh mạng lại cho rằng cần thận trọng với những mô hình có khả năng bị lạm dụng.

Bích Hồng

Nguồn: AP.