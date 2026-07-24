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Mỹ tiếp tục không kích Iran, ông Trump cứng rắn về Hormuz

Thu Uyên
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(Baothanhhoa.vn) - Quân đội Mỹ đêm 23/7 tiếp tục tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran, đánh dấu đêm tấn công thứ 13 liên tiếp, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Mỹ tiếp tục không kích Iran, ông Trump cứng rắn về Hormuz

Quân đội Mỹ đêm 23/7 tiếp tục tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran, đánh dấu đêm tấn công thứ 13 liên tiếp, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Mỹ tiếp tục không kích Iran, ông Trump cứng rắn về Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát tín hiệu rằng ông chưa sẵn sàng đàm phán một lệnh ngừng bắn mới với Iran. Ảnh: Reuters.

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho biết, các cuộc tấn công mới nhất bắt đầu vào khoảng 18 giờ 45 phút ngày 23/7 theo giờ miền Đông nước Mỹ (22 giờ 45 phút GMT). Theo CENTCOM, đây là đêm thứ 13 liên tiếp lực lượng Mỹ tiến hành các hoạt động quân sự nhằm “buộc Iran phải chịu trách nhiệm” và làm suy giảm các mối đe dọa từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đối với hoạt động hàng hải thương mại trong khu vực.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát tín hiệu rằng ông chưa sẵn sàng đàm phán một lệnh ngừng bắn mới với Iran. Ông Trump cảnh báo Tehran “cần hứng chịu thêm những điều tương tự” sau nhiều ngày liên tiếp bị không kích. Ông cũng tuyên bố sẽ tiến hành một cuộc tấn công “quy mô lớn” chưa từng có nhằm vào Iran.

Tổng thống Trump cho hay: “Tôi đang cân nhắc một cuộc tấn công quy mô lớn. Lớn hơn bao giờ hết. Tôi đang tiến gần đến việc đưa ra quyết định. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc đó”.

Mỹ tiếp tục không kích Iran, ông Trump cứng rắn về Hormuz

Mỹ tuyên bố, mọi thiệt hại đối với tàu thuyền, hàng hóa tại eo biển Hormuz sẽ được bồi thường bằng các khoản tiền của Iran mà Mỹ đang nắm giữ và kiểm soát. Ảnh: AFP.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Donald Trump tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social rằng, mọi thiệt hại đối với tàu thuyền, hàng hóa hoặc tài sản liên quan phát sinh tại eo biển Hormuz sẽ được bồi thường bằng các khoản tiền của Iran mà Mỹ đang nắm giữ và kiểm soát. Ông cho rằng đây là biện pháp “công bằng và hợp lý”, đồng thời thừa nhận số tiền bồi thường có thể rất lớn. Tổng thống Trump không nêu rõ nguồn tài sản được đề cập, song hiện Mỹ vẫn đang phong tỏa hàng tỷ USD tài sản của Iran theo các lệnh trừng phạt.

Trước diễn biến leo thang giữa Washington và Tehran, ngày 23/7, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cảnh báo, việc coi thường luật pháp quốc tế ở mức đáng báo động đang khiến các cuộc khủng hoảng tại Trung Đông ngày càng nghiêm trọng. Ông cho rằng các xung đột trong khu vực đang gia tăng về quy mô, mức độ phức tạp và thời gian kéo dài, đồng thời nhấn mạnh tình hình đang tiến gần “bờ vực của điều không thể tưởng tượng nổi”.

Ông Guterres kêu gọi khôi phục hoàn toàn quyền tự do hàng hải tại eo biển Hormuz và Bab al-Mandeb, đồng thời khẳng định ngoại giao là con đường duy nhất để giải quyết khủng hoảng.

Thu Uyên

Nguồn: Anadolu. Reuters.

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