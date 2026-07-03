Mỹ thúc NATO chia sẻ trách nhiệm quốc phòng

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhấn mạnh yêu cầu các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cần gia tăng đóng góp ngân sách, nhằm thúc đẩy xu hướng chia sẻ gánh nặng tài chính một cách cân bằng hơn trong liên minh trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần tới.

Tổng thống Mỹ thúc NATO chia sẻ trách nhiệm quốc phòng. Ảnh: The Korea Herald.

Trong thông điệp phát đi từ Washington ngày 2/7, nhà lãnh đạo Mỹ đã dẫn chứng các số liệu nhằm phân tích cơ cấu chi tiêu an ninh giữa các nước thành viên. Theo đó, ngân sách quốc phòng của Mỹ hiện đạt mức 999 tỷ USD, cao hơn đáng kể so với các quốc gia châu Âu khác như Vương quốc Anh (90,5 tỷ USD), Pháp (66,5 tỷ USD), Italy (48,8 tỷ USD) và Ba Lan (44,3 tỷ USD).

Tổng thống Donald Trump lưu ý rằng mức đóng góp của một số nền kinh tế lớn trong khối hiện vẫn chưa tương xứng với tiềm lực và cần có sự điều chỉnh mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Mặc dù các nước thành viên NATO trước đó đã đồng thuận về lộ trình nâng mức chi tiêu quốc phòng cốt lõi lên ít nhất 3,5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm 2035, song các động thái mới nhất của Nhà Trắng cho thấy Washington mong muốn các đối tác đẩy nhanh tiến trình này.

Lập trường này hoàn toàn nhất quán với định hướng trong Chiến lược Quốc phòng Quốc gia được Bộ Quốc phòng Mỹ công bố hồi đầu năm, hướng tới việc khuyến khích các nước đồng minh và đối tác trên toàn cầu chủ động nâng cao năng lực tự phòng thủ, giảm dần sự phụ thuộc vào các nguồn lực hỗ trợ từ bên ngoài.

Các nước thành viên NATO đã nhất trí nâng chi tiêu quốc phòng cốt lõi lên tối thiểu 3,5% GDP vào năm 2035.

Ảnh: Defense Priorities.

Bên cạnh khu vực Bắc Đại Tây Dương, xu hướng điều chỉnh chính sách an ninh và phân bổ ngân sách của Mỹ cũng đang được triển khai đồng bộ đối với các đối tác chiến lược tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, bao gồm cả Hàn Quốc.

Nhiều chuyên gia cho rằng, việc định hình lại cơ chế đóng góp tài chính và phân định trách nhiệm quốc phòng giữa Mỹ và các bên liên quan sẽ là một trong những nội dung nghị sự trọng tâm, có ý nghĩa quyết định đối với việc đạt được đồng thuận tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới ở Ankara.

Thanh Giang

Nguồn: Yonhap.