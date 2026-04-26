Mỹ thúc đẩy xây dựng Hàn Quốc thành trung tâm hậu cần

Tư lệnh Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, Xavier Brunson, cho biết Washington đang thúc đẩy kế hoạch xây dựng Hàn Quốc trở thành trung tâm bảo đảm hậu cần cho Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, đồng thời trình lộ trình hoàn tất các điều kiện chuyển giao quyền chỉ huy tác chiến thời chiến (OPCON) vào quý I/2029.

Ủy ban Quân vụ Quốc hội Mỹ họp ngày 25/4/2026. Ảnh: Ytn news.

Phát biểu trước Ủy ban Quân vụ Quốc hội Mỹ, ông Brunson nhấn mạnh định hướng tận dụng vị trí địa lý và năng lực công nghiệp của Hàn Quốc nhằm phục vụ vận chuyển, bảo dưỡng và tiếp tế khí tài quân sự ngay trong khu vực, qua đó giảm phụ thuộc vào các tuyến hậu cần từ lãnh thổ Mỹ. Theo kế hoạch, ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc sẽ tham gia bảo trì nhiều loại khí tài như máy bay, tàu chiến, hệ thống phòng không và thiết bị bay không người lái. Đối với hệ thống phòng không Patriot, hai bên đang thúc đẩy cơ chế phối hợp quản lý.

Giới phân tích nhận định đề xuất này phản ánh những bài học từ thực tiễn gần đây, khi chuỗi cung ứng quân sự đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt trong bảo đảm đạn dược và trang thiết bị. Phía Mỹ cho rằng việc xây dựng năng lực hậu cần tại chỗ sẽ góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng và phối hợp với các đối tác trong khu vực.

Tại bãi huấn luyện dọc sông Namhan ở thành phố Yeoju, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc), binh sĩ Lữ đoàn Công binh số 7 của Quân đội Hàn Quốc phối hợp cùng Sư đoàn Bộ binh số 2 Quân đội Mỹ/Sư đoàn Liên hợp Hàn – Mỹ tiến hành diễn tập vượt sông bằng cầu phao. Ảnh: News1.

Liên quan đến tiến trình chuyển giao OPCON, ông Brunson cho biết lộ trình gồm ba giai đoạn kiểm chứng năng lực. Hiện hai bên đang triển khai giai đoạn thứ hai và dự kiến hoàn tất trong năm nay, trước khi bước sang giai đoạn cuối từ năm tới. Mốc thời gian quý I/2029 được đưa ra trên cơ sở tiến độ các bước đánh giá, song được cho là chưa có sự phối hợp trước với phía Hàn Quốc.

Theo cơ chế hiện hành, quyết định chuyển giao OPCON sẽ do Bộ trưởng Quốc phòng hai nước thông qua tại Hội nghị Tham vấn An ninh (SCM), trên cơ sở đánh giá của cơ quan quân sự, trước khi báo cáo lãnh đạo cấp cao xem xét.

Một yếu tố được quan tâm là mốc thời gian này trùng với giai đoạn chuyển tiếp chính trị tại Mỹ. Trong trường hợp việc chuyển giao chưa hoàn tất trước khi nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ Donald Trump kết thúc, quyết định có thể được chuyển sang chính quyền kế tiếp, qua đó chịu thêm tác động từ các đánh giá chính sách và môi trường an ninh khu vực.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết đang tăng cường phối hợp với phía Mỹ nhằm thúc đẩy tiến trình chuyển giao, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm. Giới quan sát nhận định các đề xuất và mốc thời gian nêu trên có thể dẫn tới các trao đổi sâu hơn giữa hai bên về lộ trình và điều kiện thực hiện trong thời gian tới.

Thanh Hằng

Ytn news.