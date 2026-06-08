Mỹ thúc đẩy nghị quyết yêu cầu Iran giải trình về các cơ sở hạt nhân bị không kích

Mỹ đang vận động các quốc gia thành viên Hội đồng Thống đốc của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ủng hộ một dự thảo nghị quyết yêu cầu Iran làm rõ tình trạng các cơ sở hạt nhân bị tấn công, cũng như số phận lượng uranium làm giàu được lưu giữ tại những địa điểm này.

Mỹ thúc đẩy nghị quyết IAEA, yêu cầu Iran giải trình về uranium làm giàu. Ảnh: i24news

Theo dự thảo được lưu hành trước cuộc họp thường kỳ của Hội đồng Thống đốc IAEA dự kiến diễn ra trong tuần tới, Iran được yêu cầu cung cấp “thông tin chính xác về việc kiểm kê vật liệu hạt nhân và các cơ sở hạt nhân thuộc diện giám sát”, đồng thời cho phép các thanh sát viên quốc tế tiếp cận đầy đủ và kịp thời để xác minh thông tin.

Tuy nhiên, văn bản hiện chưa đề cập đến việc chuyển hồ sơ của Iran lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, một biện pháp từng được xem xét trong quá trình thảo luận.

Một số nhà ngoại giao tại IAEA cho rằng động thái này có thể ảnh hưởng đến các nỗ lực ngoại giao đang diễn ra giữa Washington và Tehran, trong đó chương trình hạt nhân của Iran là một trong những nội dung đàm phán trọng tâm. Đại sứ Nga tại IAEA, ông Mikhail Ulyanov, nhận định dự thảo nghị quyết có thể gây phản ứng tiêu cực từ phía Iran, dù ông không chắc Mỹ sẽ chính thức trình văn bản này để bỏ phiếu.

Ảnh vệ tinh cho thấy: Iran chặn mọi đường tiếp cận đến cơ sở hạt nhân Isfahan. Ảnh: i24news

Dự thảo được đưa ra gần một năm sau khi các cơ sở hạt nhân của Iran trở thành mục tiêu không kích trong bối cảnh căng thẳng leo thang liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này. Các địa điểm tại Fordow, Natanz và Isfahan nằm trong số những cơ sở bị tấn công. Kể từ đó, các thanh sát viên IAEA chưa thể quay trở lại những khu vực này để tiến hành kiểm tra thực địa.

Hiện vẫn chưa có đánh giá thống nhất về mức độ thiệt hại đối với kho dự trữ uranium làm giàu của Iran sau các cuộc tấn công.

Trong một cuộc phỏng vấn với NBC News, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang tiến gần tới một thỏa thuận với Tehran. Ông khẳng định Mỹ muốn bảo đảm Iran không phát triển hoặc sở hữu vũ khí hạt nhân. Theo ông Trump, nếu đạt được thỏa thuận, hai bên sẽ hợp tác xử lý lượng uranium làm giàu; trong trường hợp đàm phán thất bại, các phương án khác có thể được xem xét.

Lê Hà.