IAEA yêu cầu Iran hợp tác ngay lập tức về chương trình hạt nhân

Trong một cuộc họp kín, Hội đồng quản trị Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã thông qua nghị quyết yêu cầu Iran thông báo ngay lập tức tình trạng kho uranium đã làm giàu và cho phép cơ quan giám sát tiếp cận các cơ sở hạt nhân bị tấn công trong thời gian qua.

Hội đồng IAEA yêu cầu Iran hợp tác ngay lập tức về chương trình hạt nhân. Ảnh: CNN

Nghị quyết nêu rõ: “Iran phải cung cấp cho IAEA ngay lập tức thông tin chính xác về việc kiểm kê vật liệu hạt nhân và các cơ sở hạt nhân được bảo vệ tại Iran, đồng thời cấp cho cơ quan này mọi quyền tiếp cận cần thiết để xác minh thông tin.” Đây là bước đi tiếp theo được đưa ra 5 tháng sau các cuộc không kích của Israel và Mỹ nhằm vào một số cơ sở hạt nhân tại Iran.

Theo các nhà ngoại giao, nghị quyết được thông qua ngày 20.11 với 19 phiếu thuận, 3 phiếu chống và 12 phiếu trắng. Nga, Trung Quốc và Niger là những nước phản đối. Văn kiện chủ yếu nhằm củng cố và điều chỉnh quyền hạn của IAEA trong việc báo cáo về chương trình hạt nhân của Iran, đồng thời kêu gọi Tehran phản hồi nhanh chóng và tạo điều kiện cho các thanh sát viên theo đúng yêu cầu của cơ quan giám sát.

Phản ứng trước diễn biến mới, Đại sứ Iran tại IAEA Reza Najafi cho rằng, nghị quyết sẽ “gây tác động tiêu cực” tới quá trình hợp tác vốn mới được hai bên khởi động, đồng thời nhấn mạnh Iran coi tình hình hiện nay là “không bình thường” khi các cơ sở chứa vật liệu hạt nhân bị tấn công.

Cho đến nay, Tehran vẫn chưa cho phép các thanh sát viên tiếp cận những địa điểm hạt nhân bị Israel và Mỹ ném bom hồi tháng 6, bao gồm ba cơ sở làm giàu uranium đang hoạt động.

Khi Israel và Mỹ ném bom các cơ sở hạt nhân của Iran, IAEA ước tính Iran có 440,9 kg uranium được làm giàu đến độ tinh khiết 60% ở dạng có thể dễ dàng làm giàu hơn nữa và đủ để chế tạo 10 quả bom hạt nhân. Iran từng tuyên bố họ có thể làm giàu đến bất kỳ cấp độ nào họ muốn vì mục đích hòa bình.

Minh Phương

Nguồn: Reuters, AP