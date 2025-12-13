Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Mỹ thúc đẩy đối thoại nhằm giảm leo thang căng thẳng Thái Lan - Campuchia

Minh Phương
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Mỹ Donald Trump tối ngày 12/12 cho biết, lãnh đạo Thái Lan và Campuchia đã nhất trí ngừng mọi hoạt động quân sự kể từ tối cùng ngày và quay lại các điều khoản của thỏa thuận hòa bình được ký tại Malaysia vào cuối tháng 10, sau các cuộc điện đàm riêng rẽ của ông với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Campuchia Hun Manet.

Mỹ thúc đẩy đối thoại nhằm giảm leo thang căng thẳng Thái Lan - Campuchia

Tổng thống Mỹ Donald Trump tối ngày 12/12 cho biết, lãnh đạo Thái Lan và Campuchia đã nhất trí ngừng mọi hoạt động quân sự kể từ tối cùng ngày và quay lại các điều khoản của thỏa thuận hòa bình được ký tại Malaysia vào cuối tháng 10, sau các cuộc điện đàm riêng rẽ của ông với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Campuchia Hun Manet.

Mỹ thúc đẩy đối thoại nhằm giảm leo thang căng thẳng Thái Lan - Campuchia

Ảnh chụp màn hình tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trên nền tảng Truth Social, Ông Trump viết: “Sáng nay, tôi đã có cuộc trò chuyện rất tốt với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Campuchia Hun Manet về sự bùng phát trở lại đáng tiếc của cuộc chiến kéo dài giữa hai nước”. Tổng thống Trump bày tỏ hy vọng hòa bình sẽ sớm được khôi phục trên cơ sở Tuyên bố chung về Lộ trình hòa bình mà Thái Lan và Campuchia đã ký kết bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN-47 vào cuối tháng 10/2025. Ông cũng nhấn mạnh Washington sẵn sàng duy trì liên lạc với Thái Lan trong mọi thời điểm và khẳng định sẽ không sử dụng biện pháp thuế quan để gia tăng sức ép.

Mỹ thúc đẩy đối thoại nhằm giảm leo thang căng thẳng Thái Lan - Campuchia

Căng thẳng biên giới Thái Lan-Campuchia. Ảnh: Curly Tales.

Sau các cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Thái Lan và Campuchia, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết, Malaysia - với tư cách Chủ tịch ASEAN, sẽ triệu tập một cuộc họp đặc biệt của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN nhằm đánh giá tình hình và thúc đẩy giảm leo thang.

Trong khi đó, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết, Tổng thống Donald Trump bày tỏ quan ngại trước diễn biến căng thẳng hiện nay và mong muốn Thái Lan cùng Campuchia hướng tới khôi phục Tuyên bố chung về Lộ trình hòa bình được ký kết tại Malaysia. Tuy nhiên, ông Anutin nhấn mạnh rằng, Thái Lan buộc phải đáp trả trong trường hợp xảy ra các hành vi vi phạm gây thiệt hại về người và tài sản, nhằm bảo vệ chủ quyền, tài sản và tính mạng của người dân.

Ông cho biết, nhân dịp này đã trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump về tình hình chính trị trong nước, khẳng định các diễn biến hiện nay là vấn đề nội bộ và không liên quan đến tranh chấp biên giới Thái Lan - Campuchia. Thái Lan đồng thời ghi nhận và chia sẻ mong muốn chung của các bên về hòa bình, chấm dứt xung đột.

Cuộc điện đàm được giới quan sát đánh giá là tín hiệu tích cực, phản ánh nỗ lực ngoại giao của Mỹ cùng các bên liên quan nhằm thúc đẩy đối thoại, ngăn chặn leo thang căng thẳng và duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực biên giới Thái Lan – Campuchia.

Minh Phương

Nguồn: Aljazeera, Nikkei Asia.

Từ khóa:

#Tổng thống mỹ donald trump #Hòa bình #Thủ tướng thái lan #Thủ tướng campuchia #Thủ tướng Malaysia #Đối thoại #Điện đàm

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật quốc phòng: Tăng chi tiêu, siết quyền hành pháp, tiếp tục hỗ trợ Ukraine

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật quốc phòng: Tăng chi tiêu, siết quyền hành pháp, tiếp tục hỗ trợ Ukraine

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Thượng viện Mỹ vừa thông qua dự luật quốc phòng trị giá kỷ lục 901 tỷ USD cho năm tài khóa 2026, kết hợp các ưu tiên an ninh của chính quyền Tổng thống Donald Trump với những điều khoản nhằm tăng cường vai trò giám sát của Quốc hội, đặc biệt trong...
Nga sẽ không nhượng bộ về vấn đề lãnh thổ với Ukraine

Nga sẽ không nhượng bộ về vấn đề lãnh thổ với Ukraine

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Phát biểu tại cuộc họp thường niên của Bộ Quốc phòng Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát đi một tín hiệu rõ ràng rằng, Moscow sẽ không rút lại yêu cầu buộc Ukraine phải nhượng bộ lãnh thổ, bất chấp nỗ lực thúc đẩy hòa bình ngày càng mạnh mẽ...
Một đích đến, nhiều lối rẽ

Một đích đến, nhiều lối rẽ

Phân tích bình luận
(Baothanhhoa.vn) - Việc hầu hết các nhà lãnh đạo Đông Nam Âu, ngoại trừ Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic, có mặt tại Brussels để tham dự Hội nghị thượng đỉnh giữa Liên minh châu Âu (EU) và các nước Tây Balkan, vào ngày 17/12, đã thu hút sự chú ý đáng kể của giới...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh