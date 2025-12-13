Mỹ thúc đẩy đối thoại nhằm giảm leo thang căng thẳng Thái Lan - Campuchia

Tổng thống Mỹ Donald Trump tối ngày 12/12 cho biết, lãnh đạo Thái Lan và Campuchia đã nhất trí ngừng mọi hoạt động quân sự kể từ tối cùng ngày và quay lại các điều khoản của thỏa thuận hòa bình được ký tại Malaysia vào cuối tháng 10, sau các cuộc điện đàm riêng rẽ của ông với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Campuchia Hun Manet.

Ảnh chụp màn hình tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trên nền tảng Truth Social, Ông Trump viết: “Sáng nay, tôi đã có cuộc trò chuyện rất tốt với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Campuchia Hun Manet về sự bùng phát trở lại đáng tiếc của cuộc chiến kéo dài giữa hai nước”. Tổng thống Trump bày tỏ hy vọng hòa bình sẽ sớm được khôi phục trên cơ sở Tuyên bố chung về Lộ trình hòa bình mà Thái Lan và Campuchia đã ký kết bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN-47 vào cuối tháng 10/2025. Ông cũng nhấn mạnh Washington sẵn sàng duy trì liên lạc với Thái Lan trong mọi thời điểm và khẳng định sẽ không sử dụng biện pháp thuế quan để gia tăng sức ép.

Căng thẳng biên giới Thái Lan-Campuchia. Ảnh: Curly Tales.

Sau các cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Thái Lan và Campuchia, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết, Malaysia - với tư cách Chủ tịch ASEAN, sẽ triệu tập một cuộc họp đặc biệt của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN nhằm đánh giá tình hình và thúc đẩy giảm leo thang.

Trong khi đó, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết, Tổng thống Donald Trump bày tỏ quan ngại trước diễn biến căng thẳng hiện nay và mong muốn Thái Lan cùng Campuchia hướng tới khôi phục Tuyên bố chung về Lộ trình hòa bình được ký kết tại Malaysia. Tuy nhiên, ông Anutin nhấn mạnh rằng, Thái Lan buộc phải đáp trả trong trường hợp xảy ra các hành vi vi phạm gây thiệt hại về người và tài sản, nhằm bảo vệ chủ quyền, tài sản và tính mạng của người dân.

Ông cho biết, nhân dịp này đã trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump về tình hình chính trị trong nước, khẳng định các diễn biến hiện nay là vấn đề nội bộ và không liên quan đến tranh chấp biên giới Thái Lan - Campuchia. Thái Lan đồng thời ghi nhận và chia sẻ mong muốn chung của các bên về hòa bình, chấm dứt xung đột.

Cuộc điện đàm được giới quan sát đánh giá là tín hiệu tích cực, phản ánh nỗ lực ngoại giao của Mỹ cùng các bên liên quan nhằm thúc đẩy đối thoại, ngăn chặn leo thang căng thẳng và duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực biên giới Thái Lan – Campuchia.

Minh Phương

Nguồn: Aljazeera, Nikkei Asia.