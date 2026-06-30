Mỹ thu giữ hàng trăm UAV gần các địa điểm tổ chức World Cup

Giới chức liên bang Mỹ cho biết đã thu giữ hơn 400 thiết bị bay không người lái (UAV) xâm nhập khu vực không phận hạn chế quanh các sân vận động tổ chức World Cup tại 11 thành phố đăng cai, trong bối cảnh công tác bảo đảm an ninh được tăng cường trên phạm vi toàn khu vực Bắc Mỹ.

Sân vận động San Francisco Bay Area ở Santa Clara, bang California, Mỹ. Ảnh: Getty Images.

Theo Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), các thiết bị này được phát hiện trong vùng không phận hạn chế quanh các địa điểm thi đấu. Một phần trong số đó đã bị vô hiệu hóa hoặc thu giữ để phục vụ công tác điều tra.

Giám đốc FBI Kash Patel cho biết các lực lượng chức năng đang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm bảo đảm an ninh cho giải đấu, trong đó có việc thành lập các đội phản ứng chuyên trách và huy động lực lượng tại toàn bộ các địa phương đăng cai. Ông cũng cho biết đến nay hàng chục trận đấu đã thu hút khoảng 3,7 triệu lượt khán giả.

Các thiết bị bay không người lái (UAV) hoạt động trên bầu trời. Ảnh minh họa: Getty Images.

Theo Cơ quan An ninh Giao thông Mỹ (TSA), toàn bộ sân vận động và khu vực lân cận được xác định là “vùng cấm bay”, trong đó mọi hoạt động của thiết bị bay không người lái bị cấm trong ngày thi đấu, trong phạm vi khoảng 3 hải lý quanh sân và độ cao tới 3.000 feet (914m), trừ khi được cơ quan kiểm soát không lưu cho phép.

TSA cho biết các lực lượng liên bang, gồm lực lượng đặc nhiệm của Nhà Trắng, Cục Điều tra Liên bang (FBI), Bộ An ninh Nội địa (DHS), Cục Hàng không Liên bang (FAA) và lực lượng thực thi pháp luật địa phương đã triển khai chiến dịch bảo đảm an ninh không phận quy mô lớn nhất đối với World Cup 2026. Các biện pháp xử lý được thực hiện nhanh chóng và chủ động.

Những người điều khiển thiết bị bay vi phạm có thể bị xử phạt hành chính lên tới 75.000 USD, phạt hình sự lên tới 100.000 USD, đồng thời bị tịch thu thiết bị và xử lý theo quy định pháp luật liên bang.

Trước đó, chính phủ Mỹ đã phân bổ khoảng 250 triệu USD để tăng cường năng lực phòng chống thiết bị bay không người lái tại 11 bang đăng cai và thủ đô Washington D.C., bao gồm trang thiết bị, phần mềm và huấn luyện lực lượng chức năng.

Thanh Hằng

Nguồn: Tass, AOL.