Mỹ theo đuổi thỏa thuận hạt nhân với Iran bất chấp lập trường của Israel

Phó Tổng thống Mỹ J.D Vance vừa cho biết Mỹ sẽ tiếp tục tìm kiếm một thỏa thuận với Iran về chương trình hạt nhân của nước này, bất kể lập trường của Israel như thế nào.

Ông Vance: Mỹ sẽ tiếp tục thúc đẩy thỏa thuận hạt nhân với Iran bất chấp lập trường của Israel. Ảnh: Bloomberg.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 8/6, ông Vance nói: “Nhờ những gì đã diễn ra trong vài tháng qua, nhưng thực tế là trong khoảng một năm rưỡi qua, chúng tôi đã tạo ra không gian cần thiết để Tổng thống tin rằng và tôi cho rằng ông ấy đúng, chúng tôi có thể đạt được một thỏa thuận lâu dài về vấn đề hạt nhân của Iran”.

Ông nói thêm: “Israel có thể thích điều đó, cũng có thể không thích, nhưng về cơ bản chúng tôi cho rằng điều này phù hợp nhất với lợi ích của Hoa Kỳ. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi, bởi đó là điều Tổng thống Mỹ được bầu để thực hiện. Đó cũng là điều chúng tôi phải làm để phục vụ người dân Mỹ”.

Các phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Iran và Israel ngày 8/6 đã đồng ý giảm cường độ các cuộc tấn công nhằm vào nhau sau khi đợt leo thang bạo lực gần đây đe dọa làm gián đoạn các cuộc đàm phán hòa bình và buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump phải kêu gọi hạ nhiệt tình hình.

Về phía mình, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong một tuyên bố hôm 8/6 cho biết ông đã nói với Tổng thống Donald Trump rằng “Israel có đầy đủ quyền tự vệ và chúng tôi đang thực hiện điều đó khi cần thiết”. Ông Netanyahu cũng cảnh báo rằng “ nếu Iran mắc sai lầm khi nối lại các cuộc tấn công nhằm vào chúng tôi, chúng tôi sẽ đáp trả với toàn lực”.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho rằng Washington phải chịu trách nhiệm trực tiếp cho việc leo thang căng thẳng.

Trong khi đó, các nỗ lực ngoại giao vẫn đang tiếp tục diễn ra. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết Tehran vẫn “ở lại bàn đàm phán”, trong khi Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Amir Saeid Iravani thông tin rằng Washington và Tehran, thông qua Pakistan làm trung gian, đang “trình bày và trao đổi quan điểm” hướng tới một thỏa thuận. Ông Iravani bày tỏ hy vọng “trong thời gian rất sớm” hai bên sẽ đạt được “một kết luận”.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cũng cho biết nỗ lực nhằm đạt giải pháp hòa bình vẫn đang được tiến hành “một cách nghiêm túc và kiên trì”, đồng thời kêu gọi kiềm chế, “đặc biệt khi mục tiêu cuối cùng gần như sắp đạt được”. Ông cũng nói rằng các cuộc đấu hỏa lực giữa Israel và Iran là “lời nhắc về những nguy cơ liên quan đến một lệnh ngừng bắn mong manh và những hệ quả khó lường mà nó có thể dẫn tới”.

Tổng thống Donald Trump cho biết xung đột Trung Đông sẽ nhanh chóng kết thúc thành công. Ảnh: Anadolu.

Các diễn biến này cho thấy ông Trump, người nhiều lần tuyên bố các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột đang ở giai đoạn cuối, vẫn đang tìm cách ngăn chặn nguy cơ leo thang căng thẳng. Trong một buổi vận động trực tuyến dành cho cử tri Đảng Cộng hòa tại bang Nam Carolina tối 8/6, ông Trump dự đoán xung đột sẽ nhanh chóng kết thúc thành công, như ông từng nhiều lần tuyên bố trước đó. Ông nói: “Các bạn sẽ thực sự giành chiến thắng trong vòng hai tuần tới khi chúng tôi tuyên bố chiến thắng hoàn toàn. Đó sẽ là một chiến thắng tuyệt đối. Điều đó sẽ sớm xảy ra và giá dầu sẽ giảm mạnh”.

Thúy Hà