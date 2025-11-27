Tổng thống Venezuela tuyên bố bảo vệ “từng tấc đất” của đất nước

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro tuyên bố sẽ bảo vệ “từng tấc đất” của đất nước giữa lúc xuất hiện thông tin Mỹ chuẩn bị mở một giai đoạn hoạt động quân sự mới tại vùng biển quốc tế gần Venezuela.

Tổng thống Nicolás Maduro cầm thanh kiếm của Simon Bolivar tại một sự kiện ở Caracas ngày 25/11/2025. Ảnh: AFP

Phát biểu tại một cuộc mít tinh lớn ở thủ đô Caracas ngày 26/11, ông Maduro nhấn mạnh đây là “nhiệm vụ lịch sử” của nhân dân Venezuela, giống như tinh thần của anh hùng giải phóng Simón Bolívar cách đây hai thế kỷ. Nhà lãnh đạo Venezuela tuyên bố: “Chúng ta phải sẵn sàng bảo vệ từng tấc đất của vùng đất thiêng liêng này trước mọi đe dọa, đến từ bất cứ đâu. Tổ quốc là thiêng liêng, tổ quốc phải được tôn trọng”.

Trong khi đó, trên chuyên cơ Không lực Một khi bay tới Florida, Tổng thống Mỹ Donald Trump từ chối giải thích mục đích thực sự của chiến dịch kéo dài bốn tháng nhằm gây sức ép lên Venezuela và tấn công các tàu bị nghi vận chuyển ma túy ở Caribe.

Mỹ đã triển khai lực lượng quân sự quy mô lớn tới khu vực, bao gồm cả nhóm tác chiến tàu sân bay Gerald Ford - động thái hiếm hoi, khiến tình hình an ninh tại vùng biển Caribe trở nên đặc biệt nhạy cảm.

Tổng thống Donald Trump cũng từng tuyên bố không loại trừ khả năng mở rộng các đòn tấn công chống ma túy trên biển sang các cuộc tập kích trên bộ vào lãnh thổ Venezuela. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định khả năng này thấp, do nhà lãnh đạo Mỹ thường tỏ ra thận trọng trong việc triển khai quân đội tham chiến ở nước ngoài.

Quan hệ giữa Mỹ và Venezuela đã căng thẳng từ nhiều năm qua, đặc biệt kể từ khi Washington áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế và chính trị nhằm vào chính quyền của Tổng thống Maduro. Mỹ cáo buộc Venezuela hỗ trợ các nhóm buôn ma túy và gây bất ổn khu vực, trong khi Caracas liên tục tố cáo Washington can thiệp vào công việc nội bộ của nước này. Các động thái quân sự và chiến dịch chống ma túy gần đây làm gia tăng căng thẳng, khiến quan hệ song phương trở nên đối đầu rõ rệt, với nguy cơ bùng phát xung đột nếu một bên leo thang quân sự.

Minh Phương

Nguồn: The Guardian, The Independent