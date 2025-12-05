Hotline: 0822.173.636   |

Thế giới

Mỹ tăng cường chiến dịch trấn áp ma túy, nâng cảnh báo du lịch Venezuela lên mức cao nhất

Thanh Hằng
(Baothanhhoa.vn) - Lầu Năm Góc xác nhận Bộ Chỉ huy Miền Nam của quân đội Mỹ vừa tiến hành một cuộc tấn công gây chết người nhằm vào tàu nghi chở ma túy trái phép ở Đông Thái Bình Dương, đánh dấu bước leo thang mới trong chiến dịch quân sự gây nhiều tranh cãi của Washington.

Lầu Năm Góc xác nhận Bộ Chỉ huy Miền Nam của quân đội Mỹ vừa tiến hành một cuộc tấn công gây chết người nhằm vào tàu nghi chở ma túy trái phép ở Đông Thái Bình Dương, đánh dấu bước leo thang mới trong chiến dịch quân sự gây nhiều tranh cãi của Washington.

Một hình ảnh trích từ video do Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ công bố cho thấy khoảnh khắc cuộc tấn công nhằm vào một tàu trên biển ngày 4/12, được thực hiện theo chỉ đạo của Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth.

Theo thông báo ngày, dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Lực lượng Đặc nhiệm Hỗn hợp Southern Spear đã sử dụng hỏa lực tấn công con tàu đang hoạt động trong vùng biển quốc tế và bị cho là do một tổ chức nằm trong danh sách khủng bố điều hành. Tình báo Mỹ xác nhận con tàu di chuyển trên tuyến buôn lậu nổi tiếng và chở ma túy trái phép.

Vụ tấn công khiến bốn người đàn ông mà phía Mỹ gọi là “khủng bố ma túy” thiệt mạng. Bộ Chỉ huy Miền Nam đồng thời công bố video ghi lại khoảnh khắc con tàu bị tấn công lên mạng xã hội.

Đây là vụ việc tiếp theo trong chiến dịch quân sự sử dụng hỏa lực nhằm vào các nghi phạm buôn ma túy – một cách tiếp cận chưa từng có tiền lệ của Mỹ. Đặc biệt, vụ tấn công đầu tiên hồi tháng 9 đã dấy lên làn sóng chỉ trích khi hai người sống sót bị tiêu diệt trong đòn tấn công kế tiếp. Nhiều nghị sĩ Mỹ đã yêu cầu tiến hành điều tra, đặt câu hỏi về cơ sở pháp lý của việc sử dụng vũ lực trong hoạt động vốn do lực lượng chấp pháp đảm nhiệm.

Hãng hàng không Copa Airlines của Panama thông báo tạm thời đình chỉ các chuyến bay đến và đi từ Caracas .Ảnh: EPA.

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, Bộ Ngoại giao Mỹ cùng ngày tái ban hành cảnh báo du lịch cấp độ 4 – mức cao nhất đối với Venezuela, đồng thời kêu gọi toàn bộ công dân và người có thẻ thường trú rời khỏi nước này “ngay lập tức”. Thông cáo nhấn mạnh: “Công dân Mỹ hoặc người cư trú hợp pháp tại Mỹ đang ở Venezuela cần rời đi ngay, bằng bất kỳ loại hộ chiếu nào. Tuyệt đối không đến Venezuela vì bất kỳ lý do gì.”

Cùng thời điểm, những hãng hàng không quốc tế cuối cùng còn duy trì đường bay đến Venezuela đã thông báo tạm ngừng khai thác, khiến nước này rơi vào tình trạng gần như bị cô lập về hàng không. Copa Airlines của Panama và hãng giá rẻ Wingo thuộc Copa tại Colombia cho biết sẽ tạm dừng bay đến Caracas do “trục trặc tín hiệu dẫn đường”, khẳng định đây là biện pháp phòng ngừa và không gây nguy hiểm an toàn bay. Hãng Satena của Colombia và Boliviana de Aviación của Bolivia cũng đã hủy các chuyến bay đến Venezuela. Diễn biến này nối tiếp cảnh báo 90 ngày của Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) về rủi ro đối với máy bay dân dụng khi bay qua không phận Venezuela, trong bối cảnh tình hình an ninh và hoạt động quân sự tại khu vực xấu đi nhanh chóng.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters, Al Jazeera

