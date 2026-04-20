Bất định bao trùm triển vọng đàm phán Mỹ - Iran, nỗ lực trung gian tiếp tục được thúc đẩy

Trong bối cảnh lực lượng Mỹ chặn và kiểm soát một tàu chở hàng treo cờ Iran, đồng thời phía Iran cho biết hiện chưa có quyết định cử phái đoàn tham gia đàm phán hòa bình, triển vọng vòng đàm phán thứ hai giữa Mỹ và Iran dự kiến diễn ra vẫn chưa rõ ràng. Trong khi đó, cùng với các quốc gia trong khu vực, Pakistan với vai trò trung gian chủ chốt tiếp tục nỗ lực đưa hai bên trở lại bàn đàm phán.

Pakistan với vai trò trung gian chủ chốt tiếp tục nỗ lực đưa Mỹ và Iran trở lại bàn đàm phán. Ảnh: Reuters.

Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Pakistan Mohammad Ishaq Dar ngày 19/4 đã có cuộc điện đàm riêng với Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi. Cùng ngày, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty và người đồng cấp Pakistan Dar đã bày tỏ hy vọng về một vòng đàm phán mới giữa Mỹ và Iran trong cuộc điện đàm, khẳng định rằng đàm phán và đối thoại là cách duy nhất để giải quyết tranh chấp. Cả hai bên nhất trí duy trì phối hợp và tham vấn chung về các diễn biến liên quan để hỗ trợ an ninh và ổn định khu vực.

Để chuẩn bị cho khả năng diễn ra đàm phán, Pakistan đã đặt thủ đô Islamabad và thành phố đồn trú lân cận Rawalpindi trong tình trạng an ninh cao. Theo nguồn tin cảnh sát, khoảng 20.000 nhân viên an ninh, với sự hỗ trợ của hàng trăm lực lượng đặc nhiệm, trong đó có các tay súng bắn tỉa, đã được triển khai tại hai thành phố này. Các biện pháp tương tự cũng đã được áp dụng trước vòng đàm phán đầu tiên. Giới chức cũng đã tạm dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa tại Rawalpindi và Islamabad theo kế hoạch an ninh, đồng thời phong tỏa hầu hết các lối vào khu vực “Vùng Đỏ”.

Tuy nhiên, sự nhầm lẫn về phái đoàn Mỹ - ban đầu các quan chức cho biết Phó Tổng thống JD Vance sẽ tham dự trước khi tổng thống Donald Trump sau đó tuyên bố ông Vance sẽ không tham dự - đã làm gia tăng nghi ngờ về việc liệu các cuộc đàm phán có tiếp tục diễn ra hay không.

Phía Iran nêu rõ lập trường của mình: chừng nào Tổng thống Mỹ Donald Trump còn duy trì lệnh phong tỏa các cảng của Iran, các cuộc đàm phán chính thức sẽ không diễn ra. Ảnh: CNN.

Trong khi phía Iran đã bác bỏ khả năng tổ chức đàm phán tại Islamabad. Hãng tin bán chính thức Tasnim cho biết Iran hiện chưa có quyết định cử phái đoàn tham gia đàm phán hòa bình với Mỹ. Theo nguồn tin này, các quan chức Iran đã nêu rõ lập trường của mình: chừng nào Tổng thống Mỹ Donald Trump còn duy trì lệnh phong tỏa các cảng của Iran, các cuộc đàm phán chính thức sẽ không diễn ra. Ebrahim Azizi, người đứng đầu Ủy ban An ninh Quốc gia Quốc hội Iran và là cựu chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), cho biết Tehran quyết định tiếp tục đàm phán với Mỹ, nhưng nhấn mạnh điều này “không có nghĩa là đàm phán bằng mọi giá” hoặc chấp nhận bất kỳ “phương pháp tiếp cận nào mà phía bên kia áp dụng”. Ông nói Iran đã thiết lập các lằn ranh đỏ rõ ràng, và cho rằng những lằn ranh này “phải được tuân thủ”. Khi được hỏi liệu Iran có cử phái đoàn đến Islamabad hay không, ông Azizi cho biết điều đó sẽ phụ thuộc vào việc Tehran có nhận được “tín hiệu tích cực” hay không.

Về phần mình, ông Trump khẳng định việc phong tỏa hải quân đối với Iran sẽ được duy trì đầy đủ cho đến khi các thỏa thuận giữa Washington và Tehran được hoàn tất “100%”.

Hiện đã bước sang tuần thứ tám, cuộc chiến đã gây ra cú sốc nghiêm trọng nhất trong lịch sử đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu, khiến giá dầu tăng vọt do eo biển Hormuz trên thực tế bị đóng cửa. Mối lo ngại gia tăng rằng thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran có thể không được duy trì sau khi Mỹ tuyên bố đã bắt giữ một tàu chở hàng của Iran cố gắng vượt qua lệnh phong tỏa ở eo biển Hormuz và Iran tuyên bố sẽ trả đũa.

Thanh Vân

Nguồn: Tân Hoa Xã.