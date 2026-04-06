Axios: Mỹ, Iran thúc đẩy đàm phán ngừng bắn 45 ngày

Mỹ và Iran cùng các bên trung gian khu vực đang thảo luận một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 45 ngày, được kỳ vọng có thể mở đường cho chấm dứt xung đột, trong bối cảnh thời hạn chót liên quan Eo biển Hormuz đang đến gần.

Mỹ và Iran cùng các bên trung gian khu vực đang thảo luận một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 45 ngày. Ảnh: Daily Guardian

Theo hãng tin Reuters dẫn nguồn từ Axios, các cuộc trao đổi giữa Mỹ, Iran và các bên trung gian đang tập trung vào một đề xuất hai giai đoạn. Giai đoạn đầu là thiết lập lệnh ngừng bắn 45 ngày, trong đó các bên sẽ tiếp tục đàm phán nhằm đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột một cách lâu dài. Giai đoạn thứ hai sẽ hướng tới một thỏa thuận toàn diện để kết thúc xung đột.

Các nguồn tin cho biết lệnh ngừng bắn có thể được gia hạn nếu cần thêm thời gian cho đàm phán. Tuy nhiên, Reuters chưa thể xác minh độc lập thông tin này, trong khi Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ chưa đưa ra bình luận chính thức.

Theo TRT, các cuộc đàm phán được tiến hành thông qua trung gian của một số quốc gia như Pakistan, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ, cùng với các kênh liên lạc trực tiếp giữa Đặc phái viên Mỹ và Ngoại trưởng Iran. Nội dung thảo luận không chỉ bao gồm lệnh ngừng bắn mà còn liên quan đến việc mở lại Eo biển Hormuz và vấn đề chương trình hạt nhân của Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang “đàm phán sâu” và vẫn có khả năng đạt được thỏa thuận, song cũng cảnh báo sẽ có hành động mạnh nếu các bên không đạt được tiến triển. Trước đó, ông đã đưa ra thời hạn yêu cầu Iran mở lại Eo biển Hormuz, nếu không sẽ đối mặt với các biện pháp nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng.

Nội dung thảo luận không chỉ bao gồm lệnh ngừng bắn mà còn liên quan đến việc mở lại Eo biển Hormuz và vấn đề chương trình hạt nhân của Iran. Ảnh: NDTV

Các nhà trung gian nhận định, 48 giờ tới có thể là cơ hội cuối cùng để tránh nguy cơ leo thang nghiêm trọng, bao gồm các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào hạ tầng dân sự của Iran cũng như nguy cơ đáp trả nhằm vào các cơ sở năng lượng và nước tại khu vực Vùng Vịnh.

Về phía Iran, các nguồn tin cho biết nước này không muốn một kịch bản ngừng bắn “trên danh nghĩa” mà không giải quyết được căn nguyên xung đột. Trong khi đó, lực lượng hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định tình hình tại Eo biển Hormuz sẽ không quay trở lại trạng thái như trước.

Giới quan sát cho rằng, tiến triển của các cuộc đàm phán trong những ngày tới sẽ có ý nghĩa quyết định đối với triển vọng hạ nhiệt căng thẳng tại khu vực cũng như ổn định thị trường năng lượng toàn cầu.

Bích Hồng

Nguồn: Reuters, TRT