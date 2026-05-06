Mỹ tạm dừng chiến dịch hộ tống tàu qua eo biển Hormuz

Trong một động thái được cho là nhằm thúc đẩy tiến trình đạt được một thỏa thuận với Iran để chấm dứt xung đột tại Trung Đông, ngày 5/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẽ tạm dừng chiến dịch quân sự “Dự án Tự do” (Project Freedom) nhằm hỗ trợ tàu thuyền di chuyển qua eo biển Hormuz. Đáng chú ý quyết định được đưa ra một ngày sau khi dự án được triển khai.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết chiến dịch bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz sẽ được “tạm dừng trong một thời gian ngắn” để đánh giá liệu các bên có thể hoàn tất và ký kết thỏa thuận hay không.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, quyết định này được đưa ra sau đề nghị của Pakistan và một số quốc gia khác, đồng thời dựa trên những gì ông mô tả là “thành công quân sự lớn” của Mỹ trong chiến dịch nhằm vào Iran cũng như “những tiến triển lớn” hướng tới một “thỏa thuận hoàn chỉnh và cuối cùng” với Tehran. Tuy nhiên, Tổng thống Trump nhấn mạnh lệnh phong tỏa vẫn sẽ “được duy trì đầy đủ và có hiệu lực”, cho thấy Mỹ chưa chấm dứt sức ép quân sự và kinh tế đối với Iran.

Chiến dịch “Dự án Tự do” được Washington triển khai ngày 4/5 nhằm mở hành lang hàng hải an toàn cho các tàu thương mại qua eo biển Hormuz sau khi xung đột tại khu vực leo thang, khiến hàng trăm tàu mắc kẹt và làm gián đoạn hoạt động vận tải năng lượng toàn cầu.

Trong khi đó ngày 5/5, Iran thông báo triển khai một cơ chế mới nhằm quản lý hoạt động của tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược của thế giới, trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ tiếp tục leo thang.

Cơ chế này yêu cầu các tàu thương mại phải phối hợp và xin phép lực lượng quân sự Iran trước khi di chuyển qua khu vực. Đồng thời, Tehran cũng phát đi cảnh báo đối với các lực lượng hải quân nước ngoài, bao gồm Mỹ, không được tiếp cận vùng biển này nếu không có sự cho phép.

Bên cạnh đó, Iran công bố một bản đồ mới, trong đó mở rộng khu vực mà nước này tuyên bố kiểm soát tại eo biển Hormuz, đồng thời yêu cầu tàu thuyền chỉ được di chuyển theo các hành lang được chỉ định, nếu không có thể đối mặt với phản ứng quân sự.

Việc áp dụng cơ chế mới diễn ra trong bối cảnh giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz gần như bị đình trệ do xung đột. Hàng trăm tàu thương mại và hàng chục nghìn thủy thủ vẫn đang mắc kẹt tại khu vực, trong khi nguy cơ an ninh được đánh giá ở mức “nghiêm trọng”.

Vân Bình

Nguồn: CCTV, Reuters