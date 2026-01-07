Mỹ siết chặt điều kiện visa, gần 40 quốc gia phải đặt cọc tài chính cao

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục siết chặt điều kiện nhập cảnh khi mở rộng đáng kể danh sách các quốc gia có công dân phải đặt cọc tài chính lên tới 15.000 USD để xin thị thực vào Mỹ, trong đó phần lớn là các nước châu Phi.

Ngoại trưởng Marco Rubio tại Bộ Ngoại giao ở Washington, ngày 1 tháng 7 năm 2025. Ảnh: AP

Theo thông báo mới nhất của Bộ Ngoại giao Mỹ, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gần như tăng gấp ba lần số quốc gia có công dân phải đặt cọc tài chính khi nộp đơn xin thị thực vào Mỹ.

Chỉ chưa đầy một tuần sau khi bổ sung thêm 7 quốc gia, nâng tổng số lên 13, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 6/1 (giờ địa phương) tiếp tục đưa thêm 25 quốc gia vào danh sách áp dụng yêu cầu đặt cọc thị thực. Theo thông báo đăng tải trên trang travel.state.gov, quy định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 21/1.

Với động thái này, tổng cộng 38 quốc gia – chủ yếu thuộc châu Phi, bên cạnh một số nước ở Mỹ Latinh và châu Á – sẽ phải áp dụng cơ chế đặt cọc khi xin thị thực Mỹ. Giới phê bình cho rằng, yêu cầu tài chính cao này khiến việc xin thị thực Mỹ trở nên khó tiếp cận đối với nhiều người dân tại các quốc gia liên quan.

Mỹ mở rộng danh sách các quốc gia có công dân phải đặt cọc tài chính lên tới 15.000 USD để xin thị thực vào Mỹ. Ảnh: Antigua

Đây được xem là bước đi mới nhất trong chuỗi biện pháp thắt chặt điều kiện nhập cảnh của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trước đó, Washington đã yêu cầu công dân của tất cả các quốc gia cần thị thực phải tham gia phỏng vấn trực tiếp, cung cấp lịch sử hoạt động trên mạng xã hội trong nhiều năm, cũng như khai báo chi tiết về quá trình đi lại và nơi cư trú của bản thân và gia đình.

Các quan chức Mỹ bảo vệ quy định đặt cọc, với mức từ 5.000 đến 15.000 USD, cho rằng biện pháp này giúp bảo đảm công dân từ các quốc gia nằm trong diện áp dụng tuân thủ thời hạn lưu trú, hạn chế tình trạng ở lại quá hạn.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, việc đặt cọc không đồng nghĩa với việc chắc chắn được cấp thị thực. Tuy nhiên, khoản tiền này sẽ được hoàn trả nếu hồ sơ xin thị thực bị từ chối hoặc khi người được cấp thị thực chứng minh đã tuân thủ đầy đủ các điều kiện nhập cảnh và lưu trú.

Danh sách các quốc gia mới thuộc diện phải đặt cọc thị thực kể từ ngày 21/1 gồm: Algeria, Angola, Antigua và Barbuda, Bangladesh, Benin, Burundi, Cape Verde, Cuba, Djibouti, Dominica, Fiji, Gabon, Bờ Biển Ngà, Kyrgyzstan, Nepal, Nigeria, Senegal, Tajikistan, Togo, Tonga, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Venezuela và Zimbabwe.

Các quốc gia này được bổ sung vào danh sách hiện có gồm Bhutan, Botswana, Cộng hòa Trung Phi, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Malawi, Mauritania, Namibia, Sao Tome và Principe, Tanzania, Turkmenistan và Zambia.

Bích Hồng

Nguồn: CNA.