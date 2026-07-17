Mỹ siết thời hạn lưu trú với sinh viên, nhà báo nước ngoài

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hoàn tất quy định mới siết thời gian lưu trú đối với sinh viên và nhà báo nước ngoài, tiếp tục mở rộng các biện pháp kiểm soát nhập cư hợp pháp.

Mỹ siết visa của sinh viên, nhà báo nước ngoài. Ảnh: Reuters.

Theo quy định được Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) công bố ngày 16.7, người mang visa sinh viên chỉ được lưu trú tại Mỹ trong thời gian của chương trình học nhưng không quá 4 năm. Chính sách mới dự kiến có thể được áp dụng từ tháng 9.

Đối với nhà báo nước ngoài, thời hạn lưu trú mỗi lần nhập cảnh được giới hạn ở 240 ngày (khoảng 8 tháng) và có thể gia hạn theo từng đợt 240 ngày. Riêng nhà báo Trung Quốc chỉ được phép lưu trú tối đa 90 ngày.

Được biết, đây là bước đi mới trong chiến dịch siết nhập cư của chính quyền Tổng thống Donald Trump, bên cạnh việc tăng cường thực thi luật nhập cư và áp thêm các hạn chế đối với những con đường nhập cư hợp pháp. DHS cho biết đã nhận gần 22.000 ý kiến góp ý sau khi công bố dự thảo quy định vào tháng 8.2025, song văn bản cuối cùng gần như không thay đổi.

Cơ quan này cho rằng cơ chế cho phép sinh viên quốc tế lưu trú theo thời gian của chương trình học, được áp dụng từ cuối thập niên 1970 đã gây khó khăn cho công tác giám sát. Theo DHS, một số người đã kéo dài việc học để tiếp tục ở lại Mỹ với tư cách “sinh viên vĩnh viễn”.

Theo số liệu chính thức, Mỹ tiếp nhận hơn 1,1 triệu sinh viên quốc tế trong năm học 2023-2024, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Nhóm này đóng góp hơn 50 tỷ USD cho nền kinh tế Mỹ trong năm 2023.

Người mang visa sinh viên chỉ được lưu trú tại Mỹ trong thời gian của chương trình học nhưng không quá 4 năm. Ảnh: AP.

Tuy nhiên, nhiều trường đại học và tổ chức giáo dục phản đối quy định mới, cho rằng đây là thủ tục hành chính không cần thiết, có thể làm giảm sức hấp dẫn của giáo dục Mỹ đối với sinh viên quốc tế. Một số trường cũng cho biết lượng sinh viên quốc tế nhập học đã giảm sau các chính sách trước đó của chính quyền ông Trump, trong đó có việc thu hồi hàng nghìn visa sinh viên và cắt giảm hàng tỷ USD tài trợ nghiên cứu liên bang.

Trong lĩnh vực truyền thông, các tổ chức báo chí và một số đối tác quốc tế, trong đó có Đại sứ quán Nhật Bản, từng đề nghị cho phép nhà báo thường trú tại Mỹ được lưu trú từ 2-5 năm. Tuy nhiên, DHS đã bác bỏ đề xuất này, đồng thời giữ nguyên quy định giới hạn thời gian lưu trú và yêu cầu xử lý hồ sơ theo cơ chế mới.

Tuy nhiên, quy định mới vẫn phải trải qua quy trình xem xét trước khi chính thức có hiệu lực.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters.