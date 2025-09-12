Mỹ: Rung chuông tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố 11/9

Mỹ: Rung chuông tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố 11/9

Lễ tưởng niệm năm nay diễn ra trong bối cảnh lo ngại bạo lực gia tăng tại Mỹ sau vụ sát hại nhà hoạt động thanh niên cánh hữu Charlie Kirk trong sự kiện ở Đại học Utah Valley.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại lễ tưởng niệm 24 năm vụ tấn công khủng bố 11/9 ở Washington DC.

Ngày 11/9, thành phố New York của Mỹ đã tổ chức các sự kiện tưởng niệm 24 năm ngày xảy ra vụ tấn công khủng bố kinh hoàng 11/9/2001 khiến gần 3.000 người thiệt mạng.

Lễ tưởng niệm diễn ra tại Khu Ground Zero, nơi được xây dựng trên nền tòa tháp đôi Trung tâm Thương mại Thế giới bị hai máy bay đâm trúng và sụp đổ ngày 11/9/2001.

Đúng 8h46 sáng 11/9 theo giờ Mỹ, thời điểm chuyến bay số 11 của hãng hàng không American Airlines lao vào Tháp Bắc của Trung tâm Thương mại Thế giới, toàn thể người dân và lãnh đạo thành phố New York đã dành 1 phút mặc niệm.

Sau đó, các nhà thờ và cơ sở tôn giáo trên khắp thành phố đồng loạt rung chuông trong khi thân nhân các nạn nhân đọc tên những người thiệt mạng tại Ground Zero để tưởng niệm.

Lễ tưởng niệm năm nay diễn ra trong bối cảnh lo ngại bạo lực gia tăng tại Mỹ sau vụ sát hại nhà hoạt động thanh niên cánh hữu Charlie Kirk trong sự kiện ở Đại học Utah Valley ngày 10/9.

Charlie Kirk là người có tầm ảnh hưởng đồng thời là một đồng minh quan trọng của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo kế hoạch, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance sẽ tham dự lễ kỷ niệm tại New York, song truyền thông Mỹ cho biết ông đã phải đến bang Utah sau khi xảy ra vụ việc nói trên.

Cách đây 24 năm, ngày 11/9/2001, cả thế giới rúng động khi 19 đối tượng khủng bố al-Qaeda chiếm quyền điều khiển 4 máy bay chở khách cỡ lớn, rồi lần lượt cho chúng chuyển hướng, tấn công hàng loạt mục tiêu.

Hai chiếc máy bay trong số đó lần lượt đâm vào tòa tháp Bắc và Nam của khu phức hợp Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC) tại thành phố New York.

Chiếc máy bay thứ ba, chuyến bay 77 của American Airlines, đã đâm vào Lầu Năm Góc tại quận Arlington, bang Virginia, làm sập một phần mặt phía Tây của tòa nhà.

Trong khi đó, chiếc máy bay thứ tư, chuyến bay 93 của United Airlines, ban đầu được nhắm vào thủ đô Washington D.C, nhưng đã rơi xuống một cánh đồng ở ngoại ô thành phố Shanksville, bang Pennsylvania, sau khi các hành khách dũng cảm tìm cách khống chế nhóm không tặc.

Loạt vụ tấn công trên đã làm 2.977 người thiệt mạng (không bao gồm 19 đối tượng khủng bố), hơn 6.000 người khác bị thương và gây ra những tổn thất tổng cộng ước tính lên tới 3.000 tỷ USD.

Thảm kịch 11/9/2001 cũng đã để lại vô số hệ lụy về sức khỏe, gây ra những vết thương tâm lý dai dẳng, đặc biệt đối với người dân New York.

Vụ tấn công đã dẫn tới việc Chính quyền của Tổng thống Mỹ khi đó là ông George W. Bush phát động cuộc chiến chống khủng bố trên phạm vi toàn cầu.

Theo TTXVN