Mỹ phát hành hộ chiếu phiên bản đặc biệt có hình Tổng thống Donald Trump

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 28/4 cho biết, Chính phủ Mỹ dự kiến phát hành hộ chiếu phiên bản giới hạn nhân dịp kỷ niệm 250 năm ngày Quốc khánh, với thiết kế có hình Tổng thống Donald Trump, thu hút sự quan tâm về tính biểu trưng trong các tài liệu chính thức.

Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận sẽ phát hành một số lượng hạn chế hộ chiếu với thiết kế đặc biệt này. Điểm đáng chú ý là việc đưa chân dung Tổng thống Donald Trump vào mặt trong bìa hộ chiếu, cùng các yếu tố đồ họa như văn bản Tuyên ngôn Độc lập và họa tiết quốc kỳ Mỹ. Bên dưới hình ảnh là chữ ký của Tổng thống.

Ngoài ra, một số trang trong hộ chiếu cũng tái hiện các hình ảnh lịch sử, trong đó có bức tranh về các nhà lập quốc Mỹ ký Tuyên ngôn Độc lập. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các hộ chiếu này vẫn giữ nguyên các tiêu chuẩn an ninh hiện hành, đồng thời được bổ sung thiết kế mang tính kỷ niệm.

Phát biểu về kế hoạch này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Tommy Pigott nhấn mạnh đây là hoạt động nhằm ghi dấu một sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước. Theo một quan chức khác, việc cấp hộ chiếu phiên bản đặc biệt sẽ không làm phát sinh thêm chi phí đối với người dân.

Đây là một phần trong chuỗi hoạt động thuộc chương trình “America250” do chính quyền Mỹ triển khai, bao gồm nhiều sự kiện văn hóa, thể thao và kỷ niệm trên phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên, số lượng hộ chiếu phát hành chưa được công bố cụ thể.

Chân dung Tổng thống Donald Trump sẽ xuất hiện trong phiên bản giới hạn. Ảnh NBC News.

Giới quan sát cho rằng việc đưa hình ảnh một đương kim Tổng thống vào hộ chiếu là điểm đáng chú ý, bởi tại nhiều quốc gia, các giấy tờ chính thức thường ưu tiên sử dụng biểu tượng lịch sử, văn hóa hoặc các nhân vật đã qua đời. Hộ chiếu Mỹ hiện hành chủ yếu thể hiện các dấu mốc lịch sử và công trình biểu tượng.

Thời gian gần đây, một số đề xuất và thay đổi liên quan đến việc sử dụng hình ảnh Tổng thống Trump trong các ấn phẩm hoặc không gian công cũng được ghi nhận. Các động thái này đang tạo ra những trao đổi đa chiều về cách thức thể hiện biểu tượng quốc gia trong bối cảnh các hoạt động kỷ niệm quy mô lớn đang được triển khai tại Mỹ.

Thanh Giang

Nguồn: Arabnews.