Mỹ phát cảnh báo Trung Quốc "đánh cắp" công nghệ AI ở quy mô công nghiệp, Bắc Kinh bác bỏ

Bộ Ngoại giao Mỹ vừa ban hành một chỉ thị ngoại giao gửi tới các cơ quan đại diện trên toàn cầu, cảnh báo về nỗ lực “ở quy mô công nghiệp” của các công ty Trung Quốc nhằm đánh cắp tài sản trí tuệ từ các phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu của Mỹ

Bộ Ngoại giao Mỹ đang kêu gọi sự chú ý toàn cầu đến các công ty Trung Quốc, trong đó có DeepSeek, bị cáo buộc đánh cắp sở hữu trí tuệ nhân tạo. Ảnh: ciso.economictimes

Theo bức điện tín mà Reuters tiếp cận được ngày 24/4, tài liệu này được gửi tới các đại sứ quán và lãnh sự quán trên toàn thế giới, chỉ đạo các nhà ngoại giao trao đổi với đối tác về “những lo ngại liên quan đến việc các đối thủ trích xuất và phân tích mô hình AI của Mỹ”. Một thông điệp riêng cũng đã được chuyển tới Bắc Kinh để nêu trực tiếp vấn đề.

Nội dung bức điện đề cập đến kỹ thuật “chưng cất”, phương pháp huấn luyện các mô hình AI nhỏ hơn dựa trên đầu ra của các hệ thống lớn hơn, mà phía Mỹ cho rằng đang bị khai thác nhằm giảm chi phí phát triển nhưng tiềm ẩn rủi ro về sở hữu trí tuệ và an toàn công nghệ.

Các cáo buộc này nối tiếp những quan điểm tương tự được Nhà Trắng đưa ra trước đó. Theo Reuters, hồi tháng Hai, OpenAI đã cảnh báo các nhà lập pháp Mỹ rằng công ty Trung Quốc DeepSeek đang nhắm tới các doanh nghiệp AI hàng đầu của Mỹ để sao chép mô hình phục vụ huấn luyện.

Phía Trung Quốc bác bỏ các cáo buộc. Trung Quốc khẳng định những nhận định này là vô căn cứ và mang tính nhằm vào sự phát triển của ngành trí tuệ nhân tạo Trung Quốc.

Trong khi đó, DeepSeek vừa công bố bản xem trước của mô hình AI mới mang tên V4, được tối ưu cho công nghệ chip của Huawei. Trước đó, công ty này cho biết các mô hình của họ được xây dựng từ dữ liệu công khai trên internet và không cố ý sử dụng dữ liệu do các hệ thống của Mỹ tạo ra.

Hình ảnh logo của DeepSeek chụp ngày 29 tháng 1 năm 2025. Ảnh: REUTERS

Bức điện của Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cảnh báo rằng các mô hình phát triển từ hoạt động “chưng cất trái phép” có thể đạt hiệu năng tương đương ở một số tiêu chí với chi phí thấp hơn, nhưng không tái tạo đầy đủ hệ thống gốc, đồng thời có nguy cơ loại bỏ các cơ chế an toàn và đảm bảo tính trung lập.

Hiện chưa có phản hồi chính thức từ Bộ Ngoại giao Mỹ về nội dung bức điện.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhiều chính phủ phương Tây và châu Á đã hạn chế sử dụng các mô hình của DeepSeek vì lo ngại bảo mật dữ liệu, dù các hệ thống này vẫn được sử dụng rộng rãi trên các nền tảng mã nguồn mở quốc tế.

Những diễn biến mới được cho là có thể làm gia tăng căng thẳng trong cuộc cạnh tranh công nghệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, trước thềm chuyến thăm dự kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Bắc Kinh để gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Nhật Lệ

Nguồn: Reuters, The Straits Times