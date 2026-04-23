Mỹ, Panama phản ứng Iran bắt giữ tàu tại Hormuz

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump không coi việc Iran bắt giữ một số tàu nước ngoài gần eo biển Hormuz là hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn, vì các tàu này không thuộc sở hữu của Mỹ hoặc Israel. Tuy nhiên, phía Mỹ vẫn cáo buộc Iran có hành vi “gây bất ổn an ninh hàng hải”.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt. Ảnh: Tân Hoa Xã

Phát biểu trên kênh Fox News ngày 23/4, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump không coi việc Iran bắt giữ hai tàu chở hàng châu Âu gần eo biển Hormuz là hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đã được gia hạn giữa Mỹ và Iran. Bà nhấn mạnh: “Đây không phải tàu Mỹ, cũng không phải tàu Israel. Đây là hai tàu quốc tế.” Bà cho rằng hai tàu này đã bị “những chiếc xuồng cao tốc” của Iran bắt giữ, đồng thời cáo buộc Tehran đang có hành vi gây bất ổn an ninh hàng hải.

Trong khi đó, bộ Ngoại giao Panama cho biết trong một tuyên bố rằng con tàu đã bị đưa vào vùng biển Iran ngày 22/4 và cáo buộc Iran vi phạm luật pháp quốc tế. Con tàu này thuộc sở hữu của công ty Italy MSC Francesca. Theo Bộ Ngoại giao Panama, vụ thu giữ là cuộc tấn công nghiêm trọng vào an ninh hàng hải và cấu thành hành vi leo thang không cần thiết.

Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã bắt giữ hai tàu bị cáo buộc “hoạt động không có giấy phép hợp lệ, vi phạm nhiều lần quy định hàng hải và can thiệp hệ thống dẫn đường”.

IRGC cũng cho biết đã nhắm mục tiêu vào một tàu mang tên Euphoria do Hy Lạp sở hữu khi tàu này đi qua eo biển Hormuz. Theo hãng thông tấn bán chính thức Fars, tàu này hiện bị mắc kẹt gần vùng biển Iran.

Quân đội Mỹ đã chặn giữ ít nhất ba tàu chở dầu treo cờ Iran tại các vùng biển châu Á, gần Ấn Độ, Malaysia và Sri Lanka. Ảnh: PTI

Trong khi đó, theo các nguồn tin hàng hải và an ninh, quân đội Mỹ đã chặn giữ ít nhất ba tàu chở dầu treo cờ Iran tại vùng biển châu Á và đang điều hướng các tàu này rời khỏi vị trí gần Ấn Độ, Malaysia và Sri Lanka. Các tàu bị chặn bao gồm siêu tàu chở dầu Deep Sea, tàu Sevin và siêu tàu Dorena. Các tàu này được cho là đang vận chuyển hoặc chở một phần dầu thô Iran, với khả năng chuyên chở lên tới hàng triệu thùng dầu.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Washington áp đặt phong tỏa hàng hải đối với hoạt động thương mại của Iran, trong khi Tehran cũng tiến hành các biện pháp nhằm ngăn chặn tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược tại cửa ngõ Vịnh Ba Tư.

Vân Bình

Nguồn: Reuters, Tân Hoa Xã