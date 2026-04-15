Mỹ nới lỏng trừng phạt Ngân hàng Trung ương Venezuela

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nới lỏng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Ngân hàng Trung ương Venezuela, trong bối cảnh quan hệ hai bên tiếp tục nối lại hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Ngân hàng Trung ương Venezuela. Ảnh: Bitcoin News

Cụ thể, các giấy phép do Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) cấp, cho phép tiến hành giao dịch với Ngân hàng Trung ương Venezuela cùng một số thực thể thuộc chính phủ nước này.

Theo các tài liệu được OFAC công bố, Washington cho phép ký kết các hợp đồng thương mại với chính phủ Venezuela, tuy nhiên đi kèm là những điều kiện và hạn chế nhất định. Đáng chú ý, các giao dịch liên quan đến cá nhân hoặc tổ chức có trụ sở tại Nga, Iran, Triều Tiên và Cuba vẫn bị cấm.

Động thái nới lỏng trừng phạt diễn ra trong bối cảnh Venezuela đang triển khai cơ chế cung ứng ngoại tệ mới, dựa trên nguồn thu gia tăng từ xuất khẩu dầu thô. Việc cho phép các giao dịch tài chính được kỳ vọng sẽ giúp cải thiện khả năng lưu thông dòng vốn và hỗ trợ ổn định thị trường ngoại hối của nước này.

Tòa nhà Bộ Tài chính Mỹ. Ảnh: Reuters

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính Mỹ cũng cấp giấy phép cho phép đàm phán các hợp đồng thương mại với Venezuela. Tuy nhiên, việc triển khai các hợp đồng này vẫn cần có sự chấp thuận riêng từ OFAC.

Cùng ngày, Washington cũng quyết định dỡ bỏ trừng phạt đối với cựu Tổng luật sư Venezuela Reinaldo Munoz.

Các bước đi trên được cho là một phần trong nỗ lực của Mỹ nhằm từng bước ổn định nền kinh tế Venezuela, đồng thời tạo điều kiện mở rộng cơ hội đầu tư của doanh nghiệp Mỹ tại quốc gia Nam Mỹ này.

Trong nước, Venezuela hiện áp dụng cơ chế đấu giá ngoại tệ thông qua các ngân hàng nội địa, với việc phân bổ do Ngân hàng Trung ương và các ngân hàng đại lý nước ngoài quyết định. Tuy nhiên, theo các nguồn tin, cơ chế này chủ yếu ưu tiên các doanh nghiệp lớn, trong khi nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn gặp khó khăn trong tiếp cận nguồn ngoại tệ.

Minh Phương

Nguồn: WION, Reuters