Mỹ nới lỏng kiểm soát xuất khẩu chip AI và thiết bị quân sự sang UAE

Chính phủ Mỹ vừa công bố quy định mới nới lỏng các quy định kiểm soát xuất khẩu đối với Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), cho phép chính phủ và nhiều doanh nghiệp được phê duyệt tại nước này tiếp cận chip trí tuệ nhân tạo (AI), thiết bị quân sự và một số công nghệ tiên tiến mà không cần giấy phép. Động thái được đánh giá sẽ thúc đẩy quan hệ song phương, đồng thời mở ra cơ hội lớn cho các tập đoàn công nghệ Mỹ.

Mỹ nới lỏng các quy định kiểm soát xuất khẩu đối với Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), cho phép chính phủ và nhiều doanh nghiệp tại nước này tiếp cận chip trí tuệ nhân tạo (AI), thiết bị quân sự. Ảnh: cryptobriefing.

Theo thông báo đăng trên Công báo Liên bang Mỹ, Chính phủ UAE cùng các doanh nghiệp được Washington phê duyệt sẽ được tiếp cận các sản phẩm điện toán tiên tiến mà không cần xin giấy phép xuất khẩu.

Trong số các đơn vị được hưởng ưu đãi có các doanh nghiệp UAE như G42, Core42 và MGX, cùng nhiều tập đoàn công nghệ Mỹ đang hoạt động tại UAE như Amazon, Apple, Google, Meta, Microsoft, OpenAI, Oracle và xAI. Những doanh nghiệp này sẽ không còn phải xin giấy phép khi nhập khẩu chip AI và máy chủ phục vụ tính toán hiệu năng cao.

Theo quy định mới, UAE được đưa vào nhóm các quốc gia được hưởng nhiều ngoại lệ hơn đối với các quy định cấp phép xuất khẩu các mặt hàng quân sự và công nghệ lưỡng dụng do Bộ Thương mại Mỹ quản lý. Đây là quốc gia duy nhất trong nhóm không phải thành viên của các cơ chế kiểm soát xuất khẩu đa phương quốc tế, trong khi các nước còn lại chủ yếu là thành viên NATO và các đồng minh thân cận của Washington. Đáng chú ý, Israel và Saudi Arabia không nằm trong nhóm này.

Việc nới lỏng quy định cũng áp dụng đối với một số thiết bị phục vụ khai thác dầu khí và phát điện hạt nhân dân sự.

Bộ Thương mại Mỹ cho biết quyết định trên phản ánh mối quan hệ hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa Washington và Abu Dhabi. Theo cơ quan này, trong nhiều thập kỷ qua, UAE đã phối hợp với Mỹ trong các nỗ lực đối phó với Iran và các lực lượng mà Washington coi là đồng minh của Tehran, bao gồm Hamas, Hezbollah và lực lượng Houthi.

Ngoài ra, Bộ Thương mại Mỹ cho biết UAE hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ tại Trung Đông, đồng thời có tổng vốn đầu tư trực tiếp vào nền kinh tế Mỹ vượt 1.000 tỷ USD.

Bích Hồng

Nguồn: Reuters.